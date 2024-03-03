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"Не переживай, меня тоже отчислили": диспетчер спасла подростка от суицида

Просмотров:421 Опубликовано: Сегодня, 12:29
"Не переживай, меня тоже отчислили": диспетчер спасла подростка от суицида
Кадры из видео
В области Абай диспетчер службы спасения предотвратила попытку суицида, поговорив с подростком по телефону, передает Tengrinews.kz.

Утром 3 марта подросток сам позвонил по номеру 112 и сообщил, что хочет совершить суицид. Вызов приняла младший сержант гражданской защиты Айжан Каленова, которая до прибытия сотрудников полиции на протяжении всего разговора оказывала экстренную психологическую помощь ребенку.

Видео ее разговора с подростком опубликовало МЧС. Судя по всему, мальчик хотел покончить с собой из-за проблем с учебой.

"Не переживай. Учеба - это не самое главное. Меня тоже отчислили, я на другую специальность поступила. Это не проблема. Ты знаешь об этом? Я на парикмахера поступила в первый раз. Потом мне сказали, что у меня нет способностей, меня отчислили", - убеждала Айжан Каленова подростка.


"Не переживай, меня тоже отчислили": диспетчер спасла подростка от суицида


По данным МЧС, разговор помог, и мальчика удалось отговорить от совершения необратимого поступка.

Напомним, по данным программы развития подростков и молодежи детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), в Казахстане ведущие причины смертности молодежи в возрасте от 10 до 34 лет включают несчастные случаи, отравления, травмы, транспортные несчастные случаи и суицид.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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dinamo85 (Посетители) Сегодня, 14:10
умница сержант . сохранила жизнь.
 
 

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