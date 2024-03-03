"Не переживай, меня тоже отчислили": диспетчер спасла подростка от суицида

"Не переживай. Учеба - это не самое главное. Меня тоже отчислили, я на другую специальность поступила. Это не проблема. Ты знаешь об этом? Я на парикмахера поступила в первый раз. Потом мне сказали, что у меня нет способностей, меня отчислили", - убеждала Айжан Каленова подростка.

В области Абай диспетчер службы спасения предотвратила попытку суицида, поговорив с подростком по телефону, передает Tengrinews.kz.Утром 3 марта подросток сам позвонил по номеру 112 и сообщил, что хочет совершить суицид. Вызов приняла младший сержант гражданской защиты Айжан Каленова, которая до прибытия сотрудников полиции на протяжении всего разговора оказывала экстренную психологическую помощь ребенку.Видео ее разговора с подростком опубликовало МЧС. Судя по всему, мальчик хотел покончить с собой из-за проблем с учебой.По данным МЧС, разговор помог, и мальчика удалось отговорить от совершения необратимого поступка.Напомним, по данным программы развития подростков и молодежи детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), в Казахстане ведущие причины смертности молодежи в возрасте от 10 до 34 лет включают несчастные случаи, отравления, травмы, транспортные несчастные случаи и суицид.