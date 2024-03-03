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Актюбинца арестовали за то, что снимал полицейских на видео. Суд встал на его сторону

Просмотров:203 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Актюбинца арестовали за то, что снимал полицейских на видео. Суд встал на его сторону
Фото a.d-cd.net
Государство заплатит ему 200 тысяч тенге за незаконное привлечение к адмответственности, пишет «Диапазон».

Из постановления административного суда следует, что 39–летний актюбинец Олжас С. отказался выполнить законные требования сотрудников полиции, из–за чего его задержали, составили протокол и отправили дело в суд. Задержанный настаивал, что в его действиях отсутствовал состав административного правонарушения. Но судья Хамиев посчитал, что он действительно не подчинился требованиям полицейских и наказал четырьмя сутками ареста.

Мужчина продолжил отстаивать свои права и в облсуде доказал неправоту сотрудников полиции и судьи. Олжас С. объяснил, что он возвращался с автомойки, его окружили 6–7 полицейских и отреагировали агрессивно, когда он начал снимать происходящее на камеру. При этом он говорил, что включил камеру на телефоне в целях собственной защиты, угрозы никому не представлял, но в итоге его повалили на землю, надели наручники и увезли в отдел полиции.

Судьи коллегии облсуда установили, что в рапорте участкового инспектора не расписано, какое именно требование тот не выполнил. На видео, снятом Олжасом, видно, что он ничего противозаконного не делает, а вот сотрудники полиции ограничивают его права, не объясняют причину остановки и требуют не снимать их на камеру. При этом требования полиции прекратить видеосъемку незаконны. Полицейских нельзя снимать на видео только во время следственных действий в месте, где объявлен режим ЧС или же в зоне проведения антитеррористической операции.

Судьи коллегии выяснили, что вообще нет доказательств того, что была необходимость применять к прохожему физическую силу и надевать наручники. А полицейский, возбудивший административное дело, не обеспечил Олжаса С. защитником, хотя тот просил об этом.

Задержанный даже пытался совершить суицид, его спасла бригада скорой помощи.

Коллегия суда постановила прекратить дело в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения и оставила за ним право требовать компенсацию за моральный вред, полученный из–за незаконного привлечения к адмответственности.

Оправданный воспользовался этим правом и потребовал от государства в лице министерства финансов миллион тенге за моральный вред. Гражданский суд решил, что его требование законно и обязал минфин выплатить ему 200 тысяч тенге.


Источник: Диапазон
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