Задержание подполковника в Алматы: полиция сообщила о проверке

"По данному факту проверку проводит Южное региональное военно-следственное управление Министерства внутренних дел. Объективные обстоятельства устанавливаются", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

В полиции ответили на сообщения о задержании в Алматы подполковника пограничной части, передает Tengrinews.kz.По информации из соцсетей, офицер якобы задержан по подозрению в педофилии. В полиции Алматы заявили о проверке.Напомним, Мажилис принял закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, который вводит в Казахстане пожизненный срок для педофилов и убийц детей. Кроме этого, документ усиливает уголовную ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста.