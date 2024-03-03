Премьер Казахстана посетит Россию и Узбекистан

"Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также обсудят меры дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", – говорится в сообщении.

В марте премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершит рабочие визиты в Российскую Федерацию и Узбекистан, сообщает Zakon.kz.По информации пресс-службы Кабмина, в Москве состоятся переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в узком и расширенном форматах.Отмечается, что в Ташкенте Олжас Бектенов проведет переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которых будут обсуждены перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.