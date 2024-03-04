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В Казахстане рекордно сократились денежные переводы

Просмотров:729 Опубликовано: Сегодня, 07:34
В Казахстане рекордно сократились денежные переводы
Коллаж Ulysmedia
В январе текущего года, общий объем денежных переводов через международные системы достиг 20,6 миллиарда тенге, что является самым низким значением с февраля 2022 года. Информацию предоставило Первое кредитное бюро, ссылаясь на данные Национального банка, передает Ulysmedia.kz.

Причины снижения денежных переводов

Эксперты отмечают, что падение объемов денежных переводов началось после внезапного роста военных действий с увеличением переводов из России. Текущий уровень даже номинально ниже среднемесячных показателей 2021 года.

Уровень падения год к году

Снижение отмечено не только в отношении российских переводов (-51% без учета инфляции), но также в отношении других направлений: переводы из Кореи упали на 30%, из Узбекистана – на 36%. Переводы из Кыргызстана упали до минимума, по крайней мере, с 2017 года.

Казахстанские переводы: небольшой подъем

Переводы из Казахстана представляют собой относительно более стабильную картину. Объем достиг 52,5 миллиарда тенге, номинальный рост год к году составил 6,7%, что, однако, меньше уровня инфляции в 9,5%. С другой стороны, в долларовом эквиваленте, зарубежные страни получили на 9,4% больше средств за счет укрепления тенге.


Источник: ulysmedia.kz
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