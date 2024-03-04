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Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора

Просмотров:893 Опубликовано: Сегодня, 09:59
Казахстанцы стали пересаживаться на старые автомобили после снижения утильсбора
Фото из открытых источников
В Казахстане этот сбор значительно меньше, чем в соседних странах, обратил внимание премьер-министр.

После снижения утильсбора казахстанцы массово стали пересаживаться на старые автомобили, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в своём ответе на запрос группы сенаторов.

По словам премьера, введение в 2015 году этого сбора призвано было как стимулировать обновление автопарка, так и улучшить экологическую ситуацию. На начало 2015 года 75,4% автомобилей в стране имели возраст более 10 лет.

"На начало 2022 года, до снижения утильсбора на 50%, доля автомобилей старше 10 лет составляла 63%, а автомобилей возрастом до трёх лет – 8,4%. В 2022 году, после снижения утильсбора на 50% и легализации ввезённых транспортных средств, было зафиксировано увеличение количества старых машин", – отметил Бектенов.


Он обратил внимание, что в соседних странах действует дифференцированный утильсбор для машин в возрасте от трёх лет. 

"В России он составляет до 8,3 млн тенге, в Беларуси – до 7,8 млн тенге, в Узбекистане – до 5,9 млн тенге. В Казахстане сумма утильсбора составляет до 2 млн тенге", – привёл цифры Бектенов.


Источник: informburo.kz
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