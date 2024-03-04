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В Казахстане на продажу SIM-карт предложили ввести лимит

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 14:16
В Казахстане на продажу SIM-карт предложили ввести лимит
Фото: pxhere
Депутат Жаркынбек Амантай в Мажилисе предложил ограничить продажу SIM-карт в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас их можно купить в любом магазине.

"Получается, что можно продать неограниченное количество SIM-карт одному человеку. Поставьте этому предел! Это будет большим подспорьем в борьбе с кибермошенничеством. Можно ли этот вопрос рассмотреть юридически?" – поинтересовался он.


В ответ председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов сообщил, что такое ограничение вводить не стоит.

"Мы предлагаем не вводить никакого ограничения на количество SIM-карт, а вести идентификацию. Когда есть ограничение, всегда могут появиться люди, которые будут свою квоту условно в пять таких карт кому-то перепродавать, люди у нас очень деловитые. Поэтому, чтобы не создавать ненужные ограничения со стороны государства, мы предлагаем ввести идентификацию людей и только после этого активизировать SIM-карты. Такое предложение сейчас рассматривается", – заявил он.


Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили о росте кибер-мошенничеств. Как оказалось, казахстанцы лишились более 20 млрд тенге из-за интернет-мошенников.


Источник: zakon.kz
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