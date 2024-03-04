Какой будет погода на Наурыз в Казахстане

"В марте в целом среднемесячная температура на большей части территории страны ожидается около нормы и выше нормы на один градус на юго-востоке Кызылординской, Туркестанской области и юго-западе Жамбылской области", - сообщила директор Казгидромета Марина Шмидт.

"Во второй декаде мы ждем, что по северным регионам температура ночью понизится до -15-20 мороза, а в южных регионах до -0-8 мороза. Ну а третья декада - на Наурыз мы ждем уже более весеннюю погоду. И надеемся, что уже и в северных регионах дневная температура будет плюсовая +3+13, на юге значительно теплее до +15+20 тепла", - добавила директор Казгидромета.

Синоптики прогнозируют потепление в Казахстане в середине марта. Об этом сегодня сообщили на брифинге в Казгидромете, передает корреспондент Tengrinews.kz.По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны температура ожидается в пределах нормы.При этом она отметила, что во второй декаде марта ожидается значительная волна похолодания практически на всей территории страны.