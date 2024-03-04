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Какой будет погода на Наурыз в Казахстане

Просмотров:185 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Какой будет погода на Наурыз в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Синоптики прогнозируют потепление в Казахстане в середине марта. Об этом сегодня сообщили на брифинге в Казгидромете, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны температура ожидается в пределах нормы.

"В марте в целом среднемесячная температура на большей части территории страны ожидается около нормы и выше нормы на один градус на юго-востоке Кызылординской, Туркестанской области и юго-западе Жамбылской области", - сообщила директор Казгидромета Марина Шмидт.


При этом она отметила, что во второй декаде марта ожидается значительная волна похолодания практически на всей территории страны.

"Во второй декаде мы ждем, что по северным регионам температура ночью понизится до -15-20 мороза, а в южных регионах до -0-8 мороза. Ну а третья декада - на Наурыз мы ждем уже более весеннюю погоду. И надеемся, что уже и в северных регионах дневная температура будет плюсовая +3+13, на юге значительно теплее до +15+20 тепла", - добавила директор Казгидромета.


Источник: zakon.kz
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