Акции каких казахстанских компаний могут показать рост в 2024 году

"В прошлом году индекс KASE вместе с общемировым ростом индексов вырос сразу на 29% и более чем на 13% с начала года. Это позволило Казахстанской бирже обновить абсолютные исторические максимумы и показать одну из лучших доходностей в мире", – подчеркнули в инвесткомпании.

"Несмотря на ралли котировок "Казатомпрома" в 2023 году, потенциал роста по ним еще не исчерпан. С текущих уровней акции сохраняют потенциал роста в 20%. Существенную поддержку доходам компании продолжают оказывать высокие цены на уран", – пояснили в финорганизации.

"С фундаментальной точки зрения KZAP значительно улучшила свои позиции. Более того, компания не обременена долгами, при этом объем денежных средств на балансе (включая краткосрочные ценные бумаги) кратно превышает величину долга. Значительное снижение уровня долговой нагрузки является позитивным сигналом для акционеров компании", – отметили эксперты.

"Этому будут способствовать регуляторные изменения, которые вступили в силу с 1 июля 2023 года. Они уже на полугодовом отрезке в значительной степени помогли компании заметно улучшить финрезультаты. Следует отметить, что полный положительный эффект от данных изменений KEGC испытает начиная с 2024 года, а на ближайшем горизонте, как мы ожидаем, существенно улучшит свои финансовые показатели", – ожидают аналитики.

"В 2024 году мы ожидаем, что чистая прибыль KEGOC может увеличиться на 23,4%, до 52,7 млрд тенге, а доходы компании вырастут на 33,3%, до 289,7 млрд тенге. В прогнозируемый период KEGC продолжит наращивать выручку и чистую прибыль", – подчеркнули в Halyk Finance.

"При этом после объявления оперативных итогов за прошлый год KEGC подбодрила инвесторов, заявив, что рассматривает вопрос увеличения размера дивидендов за II полугодие прошлого года. Их выплата запланирована на II квартал 2024 года. Таким образом, выплата по итогам 2023 года может увеличиться с 116,3 тенге до 155,5 тенге. Дивидендная доходность к текущей цене составляет около 10,4%, что выше, чем у большинства представителей голубых фишек Казахстана. Учитывая сумму выплат дивидендов за I полугодие 2023 года, KEGOC с момента IPO, которое прошло в 2014 году, вернул акционерам порядка 238 млрд тенге посредством дивидендных выплат", – подчеркнули аналитики.

"По казахстанским предприятиям из-за этого ожидается повышенный интерес со стороны инвесторов, поскольку практически все компании начинают выплачивать дивиденды в этот период. Среди фаворитов на рынке выделяются "Казатомпром", который пользуется стабильным спросом и имеет высокий потенциал роста, и "Казахтелеком", – подчеркнул он.

"Колебания курса нацвалюты могут оказать негативное влияние на финрезультаты банков, особенно если они имеют значительные заемные обязательства в инвалюте. Нестабильность валютного курса может привести к ухудшению финпоказателей и увеличению рисков для инвесторов. В целом фондовый рынок Казахстана предлагает широкий выбор инвестиционных возможностей, но требует оценки рисков и потенциала каждой компании перед принятием решения о вложении", – резюмировал Мукажан.

В текущем году рост могут продемонстрировать акции "Казатомпрома", KEGOC и "Казахтелекома". Такие рекомендации LS озвучили профучастники.В Halyk Finance рассказали LS, что на сегодня казахстанский рынок акций находится в восходящем тренде.По их данным, восемь из девяти голубых фишек Казахстана отметились ростом с начала года. При этом треть компонентов индекса сумела зафиксировать двузначную динамику роста. Лидерами оказались БЦК (+48,4%), Kcell (+38,6%) и Народный Банк (+21,1%). Тогда как отрицательная динамика была лишь по акциям "КазТрансОйла" (-3,4%).Что касается рекомендаций, то в этом году Halyk Finance советует присмотреться к акциям "Казатомпрома" (KZAP).Они ожидают, что стоимость металла продолжит расти на фоне усиления санкций в отношении России. Кроме того, если президент США Джо Байден поставит подпись к одобренному в декабре Конгрессом законопроекту по отказу от использования российского урана, то его котировки могут закрепиться на уровне выше $100 за фунт, считают в Halyk Finance.Также аналитики финструктуры сослались на прогноз инвесткомпании Jeffries, в которой допускают вероятность того, что цены на уран превысят исторический максимум в $136 за фунт, зафиксированный в июне 2007 года.Данный фактор, по их словам, может позитивно повлиять на увеличение размера дивидендов, что еще больше усилит долгосрочную привлекательность вложений в акции "Казатомпрома".Кроме этого, инвесторам рекомендуют ценные бумаги KEGOC (KEGC). В Halyk Finance рассказали, что, несмотря на сложности после SPO, акции компании сохраняют потенциал роста в 27%.Вместе с тем в инвесткомпании обратили внимание на оперативные итоги KEGOC за 2023 год. Как пояснили в Halyk Finance, данные показатели превзошли их прогнозные оценки и ориентиры самой компании, а также показатели прошлого года. Например, выручка за указанный период выросла на 15,9%, до 251,9 млрд тенге, и оказалась выше прогноза финкомпании (243,9 млрд тенге), а чистая прибыль увеличилась на 59,6%, до 42,7 млрд тенге. В результате резкого роста прибыли маржа чистой прибыли повысилась до 17% в сравнении с 12,3% в 2022 году.Аналитики финструктуры отдельно остановились на дивидендной политике компании. Согласно их данным, в декабре KEGOC объявил о планах сохранить во II полугодии 2023 года прошлый объем выплат и направить на дивиденды порядка 20,2 млрд тенге, что превышает объем прибыли за данный период (19,6 млрд тенге).Между тем ведущий аналитик "Сентрас Секьюритиз" Ильяс Мукажан рассказал, что в первой половине текущего года можно будет увидеть достаточно большую динамику на фоне объявления выплат по дивидендам.Также, на его взгляд, казахстанцам следует обратить внимание на акции Народного банка, БЦК, Kaspi.kz и "Эйр Астаны".В то же время аналитик высказался о наличии определенных рисков. В частности, это экономическая нестабильность, которая может возникнуть из-за изменений в макроэкономических условиях или геополитических событиях, кредитный риск для фининститутов, а также динамика курса тенге.