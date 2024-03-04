Землетрясение в Алматы: Токаев дал поручение главе МЧС

"Алгоритм действий, основанный на поручениях Главы государства, в целом был выдержан в необходимых параметрах. Ситуация в городе спокойная, все службы четко функционируют в соответствии с утвержденными планами. Президент поручил министру в интересах жителей мегаполиса продолжать тесно взаимодействовать с акимом Ерболатом Досаевым и всеми городскими службами для обеспечения контроля над положением в Алматы", - написал советник - пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Сообщается, что по итогам внеочередного заседания комиссия по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (комиссия) заключила, что в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70 процентов сильных землетрясений не ожидается.

Советник - пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев дал поручение главе МЧС в связи с произошедшим землетрясением в Алматы, передает Tengrinews.kz.Об этом Берик Уали написал на своей странице в Facebоok, отметив, что министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил Президенту о работе ведомства в связи с произошедшими в Алматы землетрясениями.Напомним, 4 марта в Алматы произошло мощное землетрясение. Данные об ощутимости - 5 баллов.