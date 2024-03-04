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Пенсионер из Казахстана перевел мошенникам 100 миллионов тенге

Просмотров:387 Опубликовано: Сегодня, 20:05
Пенсионер из Казахстана перевел мошенникам 100 миллионов тенге
Фото: depositphotos.com
Пенсионер из Аксая перевел мошенникам 100 миллионов тенге. Об этом рассказал начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области Арман Оразалиев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".

Как рассказал Оразалиев, в феврале в отдел полиции Бурлинского района обратился 70-летний житель Аксая. Пенсионер заявил, что попался на уловки мошенников. Мужчине позвонили в мессенджере WhatsАpp, представились сотрудниками Нацбанка и под предлогом сохранить его деньги на депозитах попросили перевести 100 миллионов тенге.


"С потерпевшим ранее участковые проводили разъяснительную работу. Несмотря на это, мужчина попался на уловки мошенников. Он самостоятельно перечислил им деньги", — сообщил начальник департамента полиции ЗКО.


По словам главного полицейского, сотрудники полиции ЗКО заблокировали счета более трех тысяч жителей области, чтобы предостеречь их от мошенников.

"Надо понимать, что, если звонят и спрашивают данные о счетах, бросайте трубку, звоните в банк, в котором обслуживаетесь, и уточняйте все у менеджеров. Стоит отметить, что преступники звонят и из других государств. Попробуйте поговорить с ними на госязыке. Это наш совет", — Арман Оразалиев.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Винипух (Посетители) Сегодня, 20:58
полина1952,
Это другой Казахстан
 
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  • fitter
 полина1952 (Посетители) Сегодня, 20:27
откуда у пенсионера такие деньги???он что депутатом работал?
 
 

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