Пенсионер из Казахстана перевел мошенникам 100 миллионов тенге

Как рассказал Оразалиев, в феврале в отдел полиции Бурлинского района обратился 70-летний житель Аксая. Пенсионер заявил, что попался на уловки мошенников. Мужчине позвонили в мессенджере WhatsАpp, представились сотрудниками Нацбанка и под предлогом сохранить его деньги на депозитах попросили перевести 100 миллионов тенге.

"С потерпевшим ранее участковые проводили разъяснительную работу. Несмотря на это, мужчина попался на уловки мошенников. Он самостоятельно перечислил им деньги", — сообщил начальник департамента полиции ЗКО.

"Надо понимать, что, если звонят и спрашивают данные о счетах, бросайте трубку, звоните в банк, в котором обслуживаетесь, и уточняйте все у менеджеров. Стоит отметить, что преступники звонят и из других государств. Попробуйте поговорить с ними на госязыке. Это наш совет", — Арман Оразалиев.

Пенсионер из Аксая перевел мошенникам 100 миллионов тенге. Об этом рассказал начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области Арман Оразалиев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".По словам главного полицейского, сотрудники полиции ЗКО заблокировали счета более трех тысяч жителей области, чтобы предостеречь их от мошенников.