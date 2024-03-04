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Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 20:43
Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы
Фото из открытых источников
4 марта 2024 года "Казселезащита" МЧС РК провела аэровизуальное обследование в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, сотрудники "Казселезащиты" на вертолете "Казавиаспас" облетели бассейны рек Центральной части хребта Иле-Алатау, от бассейна реки Каскелен до реки Талгар.

"По предварительным результатам в верховьях бассейнов рек Киши Алматы, Улкен Алматы наблюдаются сходы не значительных лавин. В бассейне реки Талгар объемы сошедших лавин составили до 300 кубометров. Все лавины остановились на склоне гор. Сходов снежных лавин со значительными объемами не зафиксировано. Угрозы снежных лавин объектам не выявлено", – говорится в сообщении.




В ведомстве отметили, что моренные озера находятся в зимнем режиме, под покровом снега и льда.

"Разрушений на ледниках и льда на акватории озер не выявлено. Расходы воды в пределах нормы, без изменений. Высота снега в высокогорье составляет от одного метра и более. На перемычках озер и в нижнем бьефе сооружений видимых признаков фильтрации не выявлено. Следов обвалов и сходов оползней не выявлено", – пояснили в МЧС.


4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.


Источник: zakon.kz
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