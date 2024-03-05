Хирурги рассказали об операциях во время землетрясения в Алматы

Врачи из Алматинской многопрофильной клинической больницы не прекращали операции во время землетрясения, которое произошло утром 4 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В пресс-службе Алматинской многопрофильной клинической больницы сообщили, что 4 марта во время пятибалльного землетрясения врачи сопровождали своих пациентов в более безопасное место. Однако хирурги оставались на своих местах и продолжали оперативное вмешательство.
"Землетрясение, конечно, все почувствовали, но на операционном столе лежала пациентка с тройным рубцом, мы делали плановое кесарево сечение. Медсестры держали стол, анестезиолог держал пациентку, а я держала новорожденную девочку. Благо все обошлось, мы успешно закончили операцию и экстренно эвакуировались" - говорит акушер-гинеколог Гульжахан Жумадулаева.
Кардиохирург Тимур Ибрагимов рассказал, что проводил аортокоронарное шунтирование 68-летнему пациенту.
Фото администрации больницы
"Если мы - кардиохирурги остановили бы операцию, то, последствия были бы неизбежны. Конечно, было страшно, конечно, мы переживали за всех, кто был в оперблоке, но наша главная задача была спасти жизнь пациента в любых чрезвычайных ситуациях" - сказал кардиохирург Тимур Ибрагимов.
Врач-травматолог Бекзат Бейсенов проводил операцию остеосинтез на бедренную кость. Он прооперировал женщину с переломом бедренной кости.
Напомним, мощное землетрясение ощутимостью 5 баллов произошло в Алматы утром 4 марта. Занятия в школах, колледжах и вузах были отменены. После основных толчков жители города почувствовали еще несколько афтершоков. Лишь во второй половине дня в ДЧС сообщили, что алматинцы могут вернуться в свои дома. До этого людей просили оставаться в местах общего сбора.
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