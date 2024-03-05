Обстоятельства изменились: иностранные инвесторы отказались от проектов в Казахстане

В ответ на запрос редакции сообщается, что в 2019-2023 годах иностранные компании выходили или отказывались от них по причине отсутствия финансирования, изменения ситуации на рынке. Также производства не были открыты из-за геополитической ситуации, логистических затруднений и пересмотра рентабельности проектов.

Инвесторы из Турции, Китая, США и Германии передумали реализовывать шесть проектов в Казахстане. В МИДе озвучили LS подробности.Итак,, от запуска которого отказались, – выпуск оптоволоконной продукции в Алматы. Как пояснили в ведомстве, вначале в Казахстане был построен склад, через который реализуют готовую продукцию. Затем компания BC FIBER GROUP (Турция) планировала локализовать производство, но в итоге отказалась от открытия.связан с уходом инвестора из Казахстана. Речь идет о запуске сервиса такси компанией из Китая DiDi Global. Отмечается, что инвестор прекратил свою деятельность через девять месяцев из-за изменения ситуации на рынке и увеличившейся конкуренции.не был реализован из-за пересмотра рентабельности. Компания Conduent (США) хотела внедрить национальную систему взимания платы за проезд на автомобильных дорогах Казахстана.– локализация производства сельскохозяйственной техники в Акмолинской области. В запуске данного объекта была заинтересована компания из Германии Agro Global GmbH. Его приостановили из-за отсутствия финансирования у инвестора.также не реализован из-за выше указанной проблемы. Ожидалось, что в Алматинской области инвестор из Италии Inalca построит животноводческий комплекс.– разработка свинцово-серебряного месторождения Алайгыр в Карагандинской области. В его реализации был заинтересован турецкий инвестор Eczacibasi Holding. Однако после проведенной комплексной экспертизы компания отказалась из-за недостаточного объема запасов месторождения.