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Обстоятельства изменились: иностранные инвесторы отказались от проектов в Казахстане

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 10:10
Обстоятельства изменились: иностранные инвесторы отказались от проектов в Казахстане
фото: lsm.kz
Инвесторы из Турции, Китая, США и Германии передумали реализовывать шесть проектов в Казахстане. В МИДе озвучили LS подробности.

В ответ на запрос редакции сообщается, что в 2019-2023 годах иностранные компании выходили или отказывались от них по причине отсутствия финансирования, изменения ситуации на рынке. Также производства не были открыты из-за геополитической ситуации, логистических затруднений и пересмотра рентабельности проектов.


Итак, первое производство, от запуска которого отказались, – выпуск оптоволоконной продукции в Алматы. Как пояснили в ведомстве, вначале в Казахстане был построен склад, через который реализуют готовую продукцию. Затем компания BC FIBER GROUP (Турция) планировала локализовать производство, но в итоге отказалась от открытия.

Второй случай связан с уходом инвестора из Казахстана. Речь идет о запуске сервиса такси компанией из Китая DiDi Global. Отмечается, что инвестор прекратил свою деятельность через девять месяцев из-за изменения ситуации на рынке и увеличившейся конкуренции.

Третий проект не был реализован из-за пересмотра рентабельности. Компания Conduent (США) хотела внедрить национальную систему взимания платы за проезд на автомобильных дорогах Казахстана.

Четвертое – локализация производства сельскохозяйственной техники в Акмолинской области. В запуске данного объекта была заинтересована компания из Германии Agro Global GmbH. Его приостановили из-за отсутствия финансирования у инвестора.

Пятый проект также не реализован из-за выше указанной проблемы. Ожидалось, что в Алматинской области инвестор из Италии Inalca построит животноводческий комплекс.

Шестой – разработка свинцово-серебряного месторождения Алайгыр в Карагандинской области. В его реализации был заинтересован турецкий инвестор Eczacibasi Holding. Однако после проведенной комплексной экспертизы компания отказалась из-за недостаточного объема запасов месторождения.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Даутбек Тилепбергенов
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:52
Да скорее всего, много запросили наверное на руку, как без этого devil
 
 

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