Экс-гендиректора АНПЗ Мурата Досмуратова поместили под домашний арест - СМИ

Ранее СМИ сообщали, что Мурат Досмуратов был задержан на 72 часа за злоупотребление должностными полномочиями. Отмечалось, что задержание Досмуратова не связано с последними событиями на АНПЗ, где на днях сняли с должностей гендиректора Галымжана Жусанбаева и его заместителя, главного инженера Адилета Шошанбасова.

Как пишет "Ак Жайык", досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству, ведется департаментом АФМ по Атырауской области при координации прокуратуры региона.

Бывший генеральный директор Атырауского НПЗ Мурат Досмуратов находится под домашним арестом. Об этом изданию "Ак Жайык" сообщил информированный источник, передает Tengrinews.kz.Другие подробности не сообщаются.