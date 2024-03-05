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Мужчина оставил сумку на 30 млн тенге в такси в Шымкенте

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 12:17
Мужчина оставил сумку на 30 млн тенге в такси в Шымкенте
Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ
Мефедрон стоимостью 30 млн тенге обнаружили полицейские в багажнике такси в Шымкенте. Подозреваемый в перевозке наркотиков задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, о подозрительном поведении пассажира междугороднего такси из Алматы сообщил в полицию водитель.

"Догадавшийся о звонке наркокурьер вышел из машины на ближайшем светофоре и скрылся в неизвестном направлении, оставив дорожную сумку в багажнике авто. В сумке подоспевшие полицейские нашли обмотанный скотчем рулон, внутри которого было три пакета с "порошком", - рассказали в МВД.


Экспертиза подтвердила, что изъятое - мефедрон массой почти 1,5 кг.

В результате розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого на территории Алматы. Им оказался 19-летний житель Туркестанской области. В настоящее время он находится под стражей. Проводится следствие.

Отметим, что по ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале полицейские выявили канал поставки наркотиков из Алматы в Шымкент с помощью междугороднего такси. Из незаконного оборота были изъяты наркотические средства, оцениваемые на "черном рынке" на сумму более 30 млн тенге. Проводится расследование.

А в январе в Северо-Казахстанской области свыше 500 гр. синтетических наркотиков изъяли полицейские у приезжей из Астаны. В Петропавловске стражи порядка остановили автомобиль, в котором обнаружили 80 свертков с мефедроном. По месту жительства пассажирки авто также были найдены наркотики. Ее подозревают в работе "фасовщицей".



Источник: nur.kz
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