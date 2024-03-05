Сколько казахстанцев смогли получить льготные автокредиты за счет средств утильсбора

Напомним, в 2022 году часть средств на счетах «Оператора РОП» была выделена на автокредитование населения под 4%. Однако в 2023 году правительство решило перенаправить револьверно-возвратные средства по данной программе (средства, которые получены за счет процентов по кредитам первичных заемщиков) на обновление автобусного парка страны.

Как сообщает глава кабмина, в 2023 году в Казахстане было произведено 148 тыс. автомобилей – на 30% больше, чем в 2022 году, и в 38 раз с начала развития отечественного автопрома в 2010 году. Тогда Казахстан мог производить только 3,9 тыс. автомобилей.

Бектенов сообщил, что в 2015 году, когда только вводился утильсбор, в Казахстане насчитывалось 4 млн машин, из них 75,4% (2,9 млн) были в возрасте более 10 лет и только 8,4% (326 тыс.) – до трех лет.

«Стоит отметить, что в 2022 году, после снижения утилизационного сбора на 50% и легализации ввезенных транспортных средств, было зафиксировано увеличение количества старых машин», – добавил премьер-министр.

В обозримом будущем минпромстрой снижать тарифы утильсбора не собирается. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба ведомства.

По состоянию на 1 февраля 2024 года по программе льготного автокредитования казахстанцам было выдано 35 тыс. займов на сумму более 208 млрд тенге. Данная программа реализуется с 2015 года по линии Банка Развития Казахстана. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос сенаторов.Помимо этого, с 2022 года параллельно действовала программа автокредитования по линии Фонда развития промышленности, на которую было выделено 100 млрд тенге за счет средств утильсбора. По ней было выдано 13 тыс. займов на 105,8 млрд тенге.В 2023 году в Казахстане дилеры продали 198 тыс. автомобилей – это на 60% больше, чем в 2022 году. Из них более 70% – это машины отечественного производства.По данным Бюро нацстатистики, рост цен на казахстанские автомобили по итогам 2023 года составил 2,2% (при общей инфляции в 9,8%). За декабрь было зафиксировано снижение цен на 2,5%. Стоимость отечественных автомобилей зависит от высоких логистических расходов, небольшого внутреннего рынка сбыта, колебаний валютного курса и общеполитической обстановки.После снижения утильсбора доля старых машин увеличиласьНа начало 2022 года (до снижения утильсбора на 50%) доля автомобилей старше 10 лет составила 63%, а автомобилей до трех лет – 13,6%.По его словам, утильсбор нужен для того, чтобы сдержать ввоз старых машин и омолодить автопарк страны путем приобретения новых автомобилей, в том числе отечественного производства.В Казахстане сумма утилизационного сбора составляет до 2 млн тенге, также имеется сбор за первичную регистрацию для новых автомобилей – 1 тыс. тенге, для автомобилей от 2 до 3 лет – 185 тыс. тенге, старше 3-х лет – 1,8 млн тенге.1В соседних странах действует дифференцированный утилизационный сбор с градацией до трех лет и свыше: в Российской Федерации – до 8,3 млн тенге, в Республике Беларусь – до 7,8 млн тенге, в Республике Узбекистан – до 5,9 млн тенге», – приводятся данные в ответе Бектенова.В заключение премьер-министр сообщил, что подготовлены поправки в соответствующие нормативно-правовые акты в части постепенного увеличения доли мелкоузловой сборки автомобилей до 50% от общего объема производства к 2027 году.В следующем году планируется запуск завода по производству автомобилей Kia в Костанае мощностью 70 тыс. автомобилей в год, с общим объемом инвестиций в 90 млрд тенге. Помимо этого, в 2025 году завершится строительство завода полного цикла по производству брендов Chery, Haval и Changan с общим объемом инвестиций в 182 млрд тенге и мощностью 90 тыс. единиц в год.