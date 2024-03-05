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Полицейского и его друга нашли мертвыми в авто в Акмолинской области

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Полицейского и его друга нашли мертвыми в авто в Акмолинской области
фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
5 марта в городе Есиле Акмолинской области случилась трагедия - в салоне авто были обнаружены тела полицейского и его друга. Информацию подтвердили в акимате Есильского района, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, 5 марта в 07.45 утра в дежурную часть отдела полиции Есильского района поступило телефонное сообщение от жителя города, что на автомойке находится машина, а в ней двое погибших.

Прибывшие на место стражи порядка действительно обнаружили в Audi A6 двоих мужчин без признаков жизни. Выяснилось, что один из умерших работал в полиции, ему было 27 лет, другой - 28-летний местный житель, его друг.


Признаков насильственной смерти не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, чуть больше года назад в Уральске в салоне автомобиля, стоявшего в гараже, обнаружили тела троих парней и девушки. Предварительно, все четверо задохнулись угарным газом.

Осенью прошлого года на парковке в Астане также было найдено тело мужчины 49 лет в салоне автомашины. Данный факт полицейские зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований и назначили необходимые экспертизы.


Источник: nur.kz
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