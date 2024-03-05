Полицейского и его друга нашли мертвыми в авто в Акмолинской области

Прибывшие на место стражи порядка действительно обнаружили в Audi A6 двоих мужчин без признаков жизни. Выяснилось, что один из умерших работал в полиции, ему было 27 лет, другой - 28-летний местный житель, его друг.

5 марта в городе Есиле Акмолинской области случилась трагедия - в салоне авто были обнаружены тела полицейского и его друга. Информацию подтвердили в акимате Есильского района, передает NUR.KZ.Как рассказали в ведомстве, 5 марта в 07.45 утра в дежурную часть отдела полиции Есильского района поступило телефонное сообщение от жителя города, что на автомойке находится машина, а в ней двое погибших.Признаков насильственной смерти не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Напомним, чуть больше года назад в Уральске в салоне автомобиля, стоявшего в гараже, обнаружили тела троих парней и девушки. Предварительно, все четверо задохнулись угарным газом.Осенью прошлого года на парковке в Астане также было найдено тело мужчины 49 лет в салоне автомашины. Данный факт полицейские зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований и назначили необходимые экспертизы.