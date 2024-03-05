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Общение с бывшим сослуживцем обошлось жителю Костанайской области в 2,4 млн тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:03
Общение с бывшим сослуживцем обошлось жителю Костанайской области в 2,4 млн тенге
фото: nuttapong punna / Getty Images
Житель Костанайской области поверил в обещание помощи от бывшего сослуживца, но в результате потерял 2,4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении жителя Алматы по факту мошенничества (п.4 ч.2 ст.190 УК РК) рассматривалось Сарыкольским районным судом.

Установлено, что подсудимый, будучи в Алматы, в ходе переписки в Instagram с бывшим сослуживцем, который находился в поселке Сарыколь по месту своего проживания, имея доверительные отношения с последним, указал, что работает в банке.

"Под предлогом безвозмездного оформления кредита ввел потерпевшего в заблуждение и оформил на него в трех банках кредиты на приобретение товаров на общую сумму 2 409 960 тенге.


Затем, узнав у потерпевшего код для получения, забрал товары в магазине и продал неустановленным лицам, а вырученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению", - сообщили в суде.


Подсудимый вину признал в полном объеме, но ущерб не возместил.

Принимая во внимание судимость мужчины, совершение им преступления в период неотбытого наказания по предыдущему приговору, отсутствие возмещения материального ущерба, ему назначили окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также с осужденного был взыскан причиненный материальный ущерб в пользу потерпевшего.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области мужчина передал 300 тыс. тенге знакомому, понадеявшись на безвозмездный кредит, но не дождался обещанного. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По данным полиции, установлена причастность подозреваемого еще к трем аналогичным случаям.


Источник: nur.kz
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