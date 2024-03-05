"Проблемы есть у всех": Боранбаев рассказал, на что он живёт после тюрьмы и конфискации имущества

"Я буду заниматься предпринимательством, чем и занимался всегда. Все компании работают. Я благодарен, что компаниям дали работать. У нас весь бизнес работает. Да, есть проблемы, но это нормально. У всех, наверное, есть проблемы.

Есть ещё большой социальный сектор — это центр реабилитации “Мейрим” на 90 детей, который находится в Алматы. Этот центр на 50% содержится за счёт холдинга. Также у нас есть Национальный паралимпийский комитет", — прокомментировал он.

Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев рассказал, чем он занимается после того, как его выпустили из тюрьмы, передаёт Ulysmedia.kzБоранбаев, всё ещё находящийся под ограничением свободы, рассказал журналистам, что весь его бизнес, оставшийся в его владении, продолжает функционировать.По его словам, он планирует продолжать заниматься бизнесом в Казахстане.Кайрату Боранбаев лишился не всего своего бизнеса. На сегодня ему принадлежит фармацевтический центр "Фармстандарт", гостиничный комплекс Medeu Park Hotel, инвестиционная компания "Q Capital LTD", туристическая "Central Asia Travel".Также он продолжает владеть компанией по аренде недвижимости "ААТД", "Алмалы Трейд", "Astana Luxе Retail", "Си Пи ритэил Алматы", сетью ресторанов Tomato и другими активами.15 сентября 2023 года апелляционная коллегия городского суда Астаны вынесла приговор в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева по делу о растрате и легализации денег АО “КазТрансГаз”. Его приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, представлением президенту о лишении его госнаград и пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.Кайрат Боранбаев возместил материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге. Также сообщалось, что компании Боранбаева перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования более $66 млн.С 16 по 18 октября 2023 года АФМ сообщало о передаче активов Боранбаева в собственность государства. Среди них гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, физкультурно-оздоровительная сеть, месторождение “Каражанбас Северный”, газораспределительная компания “Азия Газ Чунджа”, а также завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО “Сервисный Центр КазТурбоРемонт”.20 октября 2023 года стало известно, что Зерендинский районный суд Акмолинской области заменил Боранбаеву наказание на ограничение свободы.