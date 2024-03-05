Дешевый автогаз ведет к убыткам – Минэнерго

При этом установленная государством предельная оптовая цена ниже себестоимости, отметил министр. Так, по словам министра, себестоимость производства этого вида газа сейчас варьируется от 60 тыс. тенге до 70 тыс. тенге за тонну. Утвержденная предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40,3 тыс. тенге за тонну без учета НДС.

"Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", – пояснил Саткалиев.

Он добавил, что в Казахстане одни из самых низких цен на сжиженный нефтяной газ – 54-86 тенге, в зависимости от региона. Для сравнения, в России цена за литр газа составляет 165 тенге, в Кыргызстане – 159 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге.