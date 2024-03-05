Дешевый автогаз ведет к убыткам – Минэнерго

Газовая отрасль в Казахстане несет убытки. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает LS
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По его словам, за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн (или на 28%) по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 млн тонн.
При этом установленная государством предельная оптовая цена ниже себестоимости, отметил министр. Так, по словам министра, себестоимость производства этого вида газа сейчас варьируется от 60 тыс. тенге до 70 тыс. тенге за тонну. Утвержденная предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40,3 тыс. тенге за тонну без учета НДС.
"Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", – пояснил Саткалиев.
Он добавил, что в Казахстане одни из самых низких цен на сжиженный нефтяной газ – 54-86 тенге, в зависимости от региона. Для сравнения, в России цена за литр газа составляет 165 тенге, в Кыргызстане – 159 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге.
Напомним, что для бесперебойного обеспечения внутренних потребностей населения страны подписано соглашение между Минэнерго и "Тенгизшевройлом" о поставке ежемесячно 20 тыс. тонн данного вида газа.
Также на сегодняшний день компанией QazaqGaz и акционерами Северо-Каспийского проекта прорабатывается вопрос подписания договора купли-продажи газа с Кашаганского месторождения объемом до 700 тыс. тонн в год до конца текущего года.
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