Казахстан закупит электроэнергию у России

"При прогнозируемой максимальной электрической нагрузке в 17,4 ГВт и генерации станций 16,4 ГВт дефицит составит порядка 1,025 ГВт, который может быть покрыт в основном путем импорта из Российской Федерации либо ограничением потребителей Казахстана", – отметил он.

"Для обеспечения полного покрытия на юге и недопущения ограничений необходима работа Жамбылской ГРЭС в пятиблочном режиме", – добавил он.

"Прогнозный баланс электрической энергии на 2024-2030 годы аналогично складывается с дефицитом до 13,5 млрд кВтч к 2030 году при реализации планов развития инвестиционных проектов. Для покрытия прогнозного дефицита утверждены перспективная схема размещения электрических мощностей и план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года", – отметил Айтжанов.

"Мы покупаем только в пик нагрузки, она сейчас составляет в сутки порядка 1 ГВт. Часовая стоимость электроэнергетической мощности зависит от балансирующей стоимости в РФ, поэтому цена меняется. В часы пик стоимость доходит до 40-50 тенге, каждый час разная цена", – резюмировал глава KEGOC.