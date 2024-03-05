Казахстан закупит электроэнергию у России

Казахстан планирует закрывать дефицит электроэнергии за счет импорта из России, передает LS
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По словам председателя правления KEGOC Наби Айтжанова, прогнозный баланс электроэнергии на предстоящий осенне-зимний период показывает дефицит мощности с октября 2024 года по март 2025 года.
"При прогнозируемой максимальной электрической нагрузке в 17,4 ГВт и генерации станций 16,4 ГВт дефицит составит порядка 1,025 ГВт, который может быть покрыт в основном путем импорта из Российской Федерации либо ограничением потребителей Казахстана", – отметил он.
При этом, если текущая динамика потребления сохранится, то в предстоящий осенне-зимний период максимум нагрузки на юге страны может составить более 4500 МВт, добавил глава компании.
"Для обеспечения полного покрытия на юге и недопущения ограничений необходима работа Жамбылской ГРЭС в пятиблочном режиме", – добавил он.
В целом, по его словам, прогнозный баланс электроэнергии на 2024-2030 годы складывается со значительным дефицитом до 6,2 ГВт к 2030 году.
"Прогнозный баланс электрической энергии на 2024-2030 годы аналогично складывается с дефицитом до 13,5 млрд кВтч к 2030 году при реализации планов развития инвестиционных проектов. Для покрытия прогнозного дефицита утверждены перспективная схема размещения электрических мощностей и план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года", – отметил Айтжанов.
Его также спросили о том, сколько электроэнергии и за какую цену покупает Казахстан у России.
"Мы покупаем только в пик нагрузки, она сейчас составляет в сутки порядка 1 ГВт. Часовая стоимость электроэнергетической мощности зависит от балансирующей стоимости в РФ, поэтому цена меняется. В часы пик стоимость доходит до 40-50 тенге, каждый час разная цена", – резюмировал глава KEGOC.
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