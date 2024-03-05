Землетрясение в прямом эфире: реакция спикера разлетелась по соцсети

"Ой, землетрясение что ли. Оh, my God (Боже мой - перевод с английского)", - сказала она, а затем, как и все в аудитории, стала спешно покидать помещение.

"Адекватная реакция здорового человека", "Уважаемые диванные критики, это женщина делает так много для нашей страны, для наших девочек, для здоровья нас и вас", "Нормальная реакция живого человека. А что, они должны были сидеть и ждать, пока их, не дай Бог, завалит?", "Вы бы знали, какой грамотный специалист сидит у микрофона. Но прежде всего она тоже человек, чья-то мать, чья-то дочь", - пишут пользователи соцсети под постом.

"Не ожидала, что видео со мной так разлетится. Землетрясение произошло во время вебинара. Я не ожидала, поэтому такая реакция. Видео стало таким популярным, я даже стала переживать по этому поводу", - отметила она.

Накануне в Алматы произошло землетрясение. В соцсетях завирусилось несколько роликов о случившемся. На одно из них попала реакция главного внештатного онколога Министерства здравоохранения Диляры Кайдаровой, которая в момент случившегося отвечала на вопросы в прямом эфире. Tengri Life связалась с героиней нашумевшего ролика и узнала ее мнение по этому поводу.В Казнете разлетелся ролик, фрагмент из вебинара в Алматы. Во время выступления Диляры Кайдаровой случилось землетрясение. На видео попала ее реакция на произошедшее.Под роликом десятки комментариев. Многие пользователи соцсетей узнали именитого специалиста. Однако некоторые раскритиковали ее за возглас на английском.Как напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения, Диляра Кайдарова - казахстанский ученый, гинеколог-онколог, доктор медицинских наук. Она также директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии и главный внештатный онколог Минздрава.На видео попал момент, снятый в ходе вебинара, который был посвящен проблемам диагностики рака шейки матки и осведомленности о вирусе папилломы человека (ВПЧ).