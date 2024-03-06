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Подсудимый экс-замакима Шымкента заплакал в зале суда

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 00:13
Подсудимый экс-замакима Шымкента заплакал в зале суда
Кадр телеканала КТК
В Шымкенте начался суд по делу бывшего заместителя акима города Максута Исахова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

От предъявленного обвинения подсудимый расплакался прямо в зале суда.

"И когда ты сидишь в одиночной камере, никого не видишь, ничего не знаешь, на одной стороне весов 10-15 лет, на другой стороне весов твои шестеро детей, пятеро из которых все еще несовершеннолетние, престарелая мать 75 лет, очень трудно сделать выбор. Я никому не желаю проводить такое испытание", - сказал подсудимый.


50-летний Максут Исахов занимал должность замакима Шымкента три года. Курировал вопросы транспорта, автодорог, трудовой инспекции, спорта, цифровизации, охраны земель. Особенно Исахов прославился публикациями о работе акимата в соцсетях.

В июле 2023 года высокопоставленного госслужащего задержали по подозрению в даче взятки. По материалам следствия, 200 тысяч долларов предназначались для сотрудника ДКНБ. За эти деньги Исахов просил закрыть уголовное дело против себя - тогда его подозревали в превышении должностных полномочий.

Подсудимый свою вину в подкупе категорически отрицает. Его адвокаты утверждают, что дело сфабриковано. Но прокуроры уверены в виновности экс-чиновника.



Источник: tengrinews.kz
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