Подсудимый экс-замакима Шымкента заплакал в зале суда

"И когда ты сидишь в одиночной камере, никого не видишь, ничего не знаешь, на одной стороне весов 10-15 лет, на другой стороне весов твои шестеро детей, пятеро из которых все еще несовершеннолетние, престарелая мать 75 лет, очень трудно сделать выбор. Я никому не желаю проводить такое испытание", - сказал подсудимый.

В Шымкенте начался суд по делу бывшего заместителя акима города Максута Исахова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.От предъявленного обвинения подсудимый расплакался прямо в зале суда.50-летний Максут Исахов занимал должность замакима Шымкента три года. Курировал вопросы транспорта, автодорог, трудовой инспекции, спорта, цифровизации, охраны земель. Особенно Исахов прославился публикациями о работе акимата в соцсетях.В июле 2023 года высокопоставленного госслужащего задержали по подозрению в даче взятки. По материалам следствия, 200 тысяч долларов предназначались для сотрудника ДКНБ. За эти деньги Исахов просил закрыть уголовное дело против себя - тогда его подозревали в превышении должностных полномочий.Подсудимый свою вину в подкупе категорически отрицает. Его адвокаты утверждают, что дело сфабриковано. Но прокуроры уверены в виновности экс-чиновника.