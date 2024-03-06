Аптечная наркомания: на чем "сидят" казахстанцы

"К рецептурным лекарственным средствам, которые употребляют пациенты, относятся наркотические анальгетики (например, "Трамадол"), седативные снотворные средства (например, "Диазепам"). Врачи предупреждают, что любое лекарство может вызывать зависимость. Однако есть лекарства, к которым физическая зависимость возникает относительно быстро. Это сосудосуживающие препараты, снотворные, антигипертензивные, обезболивающие", - сообщили в Минздраве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

"В основном многие на этом "Трамадоле". Это препарат опиоидного класса, условно, морфин. Есть еще более мощный препарат – "Промедол" (наркотический анальгетик. - Прим.). Его, кстати, в военных частях используют. Это очень сильное обезболивающее, которое в конечном счете вызывает зависимость, потому что люди чувствуют эйфорию", - рассказал Ибрагим.

"Из лиц, состоящих на динамическом наблюдении, больше всего в возрасте от 35 до 45 лет, мужского пола, имеющих средний социальный уровень. Большинство из них не работающие, не состоящие в браке", - проинформировали в министерстве.

"18-20-летние аптечные наркоманы. Старше не видел. Вопрос в том, что аптечная наркомания - это больше проблема детей. Есть такое понятие, как "повышение толерантности". У ребенка потребности растут, и они начинают искать варианты. И пока что самый "оптимальный вариант" для ребенка – это аптека", - рассказал глава фонда.

"Для чего эти взрослые люди употребляют аптечные вещества? Не потому ли, что у них кончились деньги на серьезные наркотики, допустим, синтетические? Не для того ли, чтобы усилить эффект "синтетики"? Такое тоже есть – когда лекарство вместе с другим веществом может просто усилить этот эффект. И тогда у нас получается, что одна проблема влечет за собой другую. И у людей формируется множественная зависимость", - добавил Айдос Ибрагим.

"По статистике, многие центры дают 70 процентов того, что будет устойчивая ремиссия. Кто-то говорит, год, кто-то – до пяти лет. Кто-то - что на всю жизнь", - отметил он.

"Минимальное количество людей излечивается, потому что позиция реабилитационных центров в большинстве случаев такая, что от этого нельзя излечиться. Это неизлечимая хроническая прогрессирующая болезнь - так они говорят. Нет излечения, есть только ремиссия", - сказал Ибрагим.

В Казахстане более 18 тысяч официально зарегистрированных зависимых от лекарственных препаратов. Большинство из них - мужчины. На какие препараты чаще всего подсаживаются казахстанцы и почему так происходит - в материале корреспондента Tengrinews.kz.В Министерстве здравоохранения аптечных наркоманов официально называют лицами с диагнозом "психические поведенческие расстройства" (ППР), которые были вызваны употреблением психоактивных веществ (ПАВ). Диагноз ставится в соответствии с международным классификатором болезней 10-го пересмотра (МКБ 10), где нет рубрикации "зависимость от лекарственных средств".В настоящее время в государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий зарегистрировано более 5 тысяч препаратов, отпускаемых по рецепту.Руководитель фонда развития профилактики и лечения зависимости "Мәңгілік" Айдос Ибрагим подтвердил, что многие аптечные наркоманы в Казахстане "сидят" на "Трамадоле". Это сильнодействующий опиоидный анальгетик. Также в списке есть "Цикломед" - синтетический психотропный лекарственный препарат короткого действия.В среднем аптечные наркоманы принимают 5-7 таблеток таких препаратов утром и вечером. По словам эксперта, купить таблетки, отпускаемые по рецепту врача, в некоторых аптеках не составляет труда. Фармацевты просто не спрашивают рецепт. К слову, в прошлом году по всей стране по факту безрецептурной продажи лекарственных средств возбуждено 100 административных дел на сумму 15,8 миллиона тенге.По данным Минздрава, по состоянию на 1 января 2023 года с диагнозом "психические поведенческие расстройства, вызванные употреблением наркотических средств и психотропных веществ" на динамическом наблюдении находились 18 329 человек, в том числе 1 512 женщин и 66 несовершеннолетних.Как данным Айдоса Ибрагима, аптечные наркоманы в нашей стране гораздо моложе. Они начинают употреблять таблетки еще в школе, примерно в 13 лет.По его словам, многие родители не обращают внимания на изменения в поведении детей, а школам и вовсе невыгодно распространяться о том, что у них учатся зависимые.Эксперт добавил, что для взрослых купить таблетки не проблема. Чаще всего совершеннолетние казахстанцы переходят на "аптеку" из-за того, что у них заканчиваются деньги на синтетические или другие наркотики. Бывают и такие, кто длительное время принимал обезболивающие по состоянию здоровья и подсел.В международной практике популярна следующая статистика: из 100 человек, обратившихся за помощью, избавиться от зависимости могут лишь трое. По словам Айдоса Ибрагима, сегодня реабилитационные центры стараются привлечь больше клиентов и называют уже другие цифры.При этом официальная позиция наркологов неутешительна: зависимость от веществ неизлечима.Согласно официальным данным Минздрава, на первом месте среди зависимых от веществ те, кто употребляет каннабиноиды, – 6 488 человек. На втором месте потребители опиоидов - 6 080 человек, на третьем - употребляющие наркотики совместно с аптечными препаратами – 4 794 человека.Употребляющих седативные и снотворные препараты, по информации ведомства, всего 14 человек.