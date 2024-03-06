Более $5 млрд пенсионных денег передали зарубежным управляющим компаниям

Более $5 млрд пенсионных денег передали в зарубежное управление, передает LS
.
Как пояснили LS в Нацбанке, 10 иностранным компаниям доверили пенсионные накопления на сумму $5,18 млрд, что составляет лишь 14,1% от общего размера активов ЕНПФ. Причем данный объем средств передавался им поэтапно.
Так, в феврале текущего года американской инвесткомпании PIMCO доверили $230 млн пенсионных денег.
Кроме того, в прошлом году Нацбанк провел тендер по выбору внешних управляющих по мандату "Глобальные облигации развивающихся рынков". В результате были утверждены такие зарубежные компании, как PIMCO и TCW, а в качестве резервного управляющего – JP Morgan.
"На текущий момент ведется работа по разработке соглашений об инвестиционном управлении пенсионными активами ЕНПФ с данными финорганизациями", – подчеркнули в главном банке.
Внешние управляющие пенсионными активами
Напомним, что для управления валютным портфелем активов ЕНПФ привлекаются иностранные организации по мандатам "Глобальные акции", "Глобальные облигации развивающихся рынков" и "Глобальные корпоративные облигации инвестиционного уровня".
Оставьте свой комментарий первым.