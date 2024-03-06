Более $5 млрд пенсионных денег передали зарубежным управляющим компаниям

Как пояснили LS в Нацбанке, 10 иностранным компаниям доверили пенсионные накопления на сумму $5,18 млрд, что составляет лишь 14,1% от общего размера активов ЕНПФ. Причем данный объем средств передавался им поэтапно.

"На текущий момент ведется работа по разработке соглашений об инвестиционном управлении пенсионными активами ЕНПФ с данными финорганизациями", – подчеркнули в главном банке.

Внешние управляющие пенсионными активами