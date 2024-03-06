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Более $5 млрд пенсионных денег передали зарубежным управляющим компаниям

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:25
Более $5 млрд пенсионных денег передали зарубежным управляющим компаниям
фото: lsm.kz
Более $5 млрд пенсионных денег передали в зарубежное управление, передает LS.

Как пояснили LS в Нацбанке, 10 иностранным компаниям доверили пенсионные накопления на сумму $5,18 млрд, что составляет лишь 14,1% от общего размера активов ЕНПФ. Причем данный объем средств передавался им поэтапно.


Так, в феврале текущего года американской инвесткомпании PIMCO доверили $230 млн пенсионных денег.

Кроме того, в прошлом году Нацбанк провел тендер по выбору внешних управляющих по мандату "Глобальные облигации развивающихся рынков". В результате были утверждены такие зарубежные компании, как PIMCO и TCW, а в качестве резервного управляющего – JP Morgan.

"На текущий момент ведется работа по разработке соглашений об инвестиционном управлении пенсионными активами ЕНПФ с данными финорганизациями", – подчеркнули в главном банке.


Более $5 млрд пенсионных денег передали зарубежным управляющим компаниям

Внешние управляющие пенсионными активами


Напомним, что для управления валютным портфелем активов ЕНПФ привлекаются иностранные организации по мандатам "Глобальные акции", "Глобальные облигации развивающихся рынков" и "Глобальные корпоративные облигации инвестиционного уровня".


Источник: lsm.kz
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