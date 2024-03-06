Новый мораторий могут ввести в Казахстане

"Во-первых, вводится мораторий на два года, то есть до 1 января 2026 года. Будет введен мораторий - полный запрет на продажу проблемных потребительских кредитов коллекторам. Во-вторых, дополнительно вводится новое требование о том, что, если человек вышел на просрочку 90 дней, то по нему, по такому кредиту банки и микрофинансовые организации (МФО) в течение 24 месяцев не будут иметь право передавать или продавать данные по кредитам коллекторским агентствам. То есть это дополнительно", - рассказала Мадина Абылкасымова в кулуарах Мажилиса.

"Методы работы коллекторов нам известны - это по большей части выбивание долгов. Авторы законопроекта предлагали ввести полный запрет на продажу проблемных долгов граждан коллекторам. Однако правительством данная норма не была поддержана и взамен было предложено иное - запрет на продажу проблемных кредитов коллекторам в течение 24 месяцев со дня возникновения просрочки", - сказал Шаталов на заседании палаты.

"Для того, чтобы создать условия для урегулирования задолженности и ее снижения, мы считаем, что это абсолютно необходимо - принять мораторий на продажу займов коллекторам", - сказала глава агентства.

В Казахстане планируют ввести двухлетний мораторий для банков и микрофинансовых организаций. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, мораторий будет действовать до 1 января 2026 года.Она пояснила, что, если человек вышел на просрочку в декабре 2025 года, на него будет распространяться новое требование - в течение 24 месяцев банки или МФО обязаны проводить работу с проблемным должником.Как сообщил мажилисмен Никита Шаталов, по данным на 1 января 2024 года в портфеле коллекторских агентств в Казахстане находится 890 тысяч заемщиков с общим долгом 382 миллиарда тенге.Но это предложение отвергли депутаты. После обсуждений была внесена поправка о наложении моратория до 1 января 2026 года на продажу банками и МФО долгов казахстанцев коллекторам.Мадина Абылкасымова заявила, что АРРФР поддерживает предложение депутатов о введении моратория.Поправка вошла в законопроект по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Мажилисмены приняли документ в первом чтении.