Новый мораторий могут ввести в Казахстане

В Казахстане планируют ввести двухлетний мораторий для банков и микрофинансовых организаций. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, мораторий будет действовать до 1 января 2026 года.
"Во-первых, вводится мораторий на два года, то есть до 1 января 2026 года. Будет введен мораторий - полный запрет на продажу проблемных потребительских кредитов коллекторам. Во-вторых, дополнительно вводится новое требование о том, что, если человек вышел на просрочку 90 дней, то по нему, по такому кредиту банки и микрофинансовые организации (МФО) в течение 24 месяцев не будут иметь право передавать или продавать данные по кредитам коллекторским агентствам. То есть это дополнительно", - рассказала Мадина Абылкасымова в кулуарах Мажилиса.
Она пояснила, что, если человек вышел на просрочку в декабре 2025 года, на него будет распространяться новое требование - в течение 24 месяцев банки или МФО обязаны проводить работу с проблемным должником.
Как сообщил мажилисмен Никита Шаталов, по данным на 1 января 2024 года в портфеле коллекторских агентств в Казахстане находится 890 тысяч заемщиков с общим долгом 382 миллиарда тенге.
"Методы работы коллекторов нам известны - это по большей части выбивание долгов. Авторы законопроекта предлагали ввести полный запрет на продажу проблемных долгов граждан коллекторам. Однако правительством данная норма не была поддержана и взамен было предложено иное - запрет на продажу проблемных кредитов коллекторам в течение 24 месяцев со дня возникновения просрочки", - сказал Шаталов на заседании палаты.
Но это предложение отвергли депутаты. После обсуждений была внесена поправка о наложении моратория до 1 января 2026 года на продажу банками и МФО долгов казахстанцев коллекторам.
Мадина Абылкасымова заявила, что АРРФР поддерживает предложение депутатов о введении моратория.
"Для того, чтобы создать условия для урегулирования задолженности и ее снижения, мы считаем, что это абсолютно необходимо - принять мораторий на продажу займов коллекторам", - сказала глава агентства.
Поправка вошла в законопроект по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Мажилисмены приняли документ в первом чтении.
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