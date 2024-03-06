Налоговики: "Если вы безработный, откуда квартира в Алматы?"

"Вызовет подозрение, когда ваши расходы превысят ваши доходы. Когда вдруг вы, не имея дохода, не занимаясь предпринимательской деятельностью, безработный, допустим, и вдруг приобретаете квартиру в Алматы. Вот это вызывает подозрение. Потом, естественно, вам будет направлено уведомление, и вы должны будете объяснить: откуда вдруг у вас взялись средства на покупку этой квартиры?" - пояснила руководитель управления.

Что может вызвать подозрение у фискальных органов и послужить основанием для проверки казахстанцев? На этот вопрос ответила руководитель управления администрирования доходов физических лиц комитета госдоходов Министерства финансов Дина Кусаинова, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как рассказала Кусаинова во время брифинга, подозрение у налоговиков могут вызвать расходы, которые значительно превышают доходы.