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Налоговики: "Если вы безработный, откуда квартира в Алматы?"

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 15:12
Налоговики: "Если вы безработный, откуда квартира в Алматы?"
Фото из открытых источников
Что может вызвать подозрение у фискальных органов и послужить основанием для проверки казахстанцев? На этот вопрос ответила руководитель управления администрирования доходов физических лиц комитета госдоходов Министерства финансов Дина Кусаинова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказала Кусаинова во время брифинга, подозрение у налоговиков могут вызвать расходы, которые значительно превышают доходы.

"Вызовет подозрение, когда ваши расходы превысят ваши доходы. Когда вдруг вы, не имея дохода, не занимаясь предпринимательской деятельностью, безработный, допустим, и вдруг приобретаете квартиру в Алматы. Вот это вызывает подозрение. Потом, естественно, вам будет направлено уведомление, и вы должны будете объяснить: откуда вдруг у вас взялись средства на покупку этой квартиры?" - пояснила руководитель управления.


Источник: tengrinews.kz
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