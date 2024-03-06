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Налоги не доначисляем и штрафы не применяем – Минфин о контроле мобильных переводов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:48
Налоги не доначисляем и штрафы не применяем – Минфин о контроле мобильных переводов
фото: lsm.kz
В министерстве финансов разъяснили, каким образом будут контролировать мобильные переводы предпринимателей, передает LS.

"В первую очередь все зависит от количества платежей. Если индивидуальному предпринимателю приходят переводы от разных лиц, а не платежи. Так вот, 100 переводов – это первый признак. Второй показатель – три месяца подряд эти переводы приходят в количестве 100 и более. И третий признак – когда сумма переводов за три месяца в совокупности составляет 255 тыс. тенге", – пояснил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса.


Также он объяснил, почему сумма упирается именно в 255 тыс. тенге.

"На сегодня минимальная заработная плата составляет 85 тыс. тенге, за три месяца это 255 тыс. тенге. Такой расчет. Поэтому, если три месяца по 85 тыс. приходят и срабатывают еще два вышеперечисленных признака, только в том случае данные платежи будет характеризоваться как для предпринимательской цели. Плюс дополнительным критерием мы смотрим, что если сумма всех переводов превышает 255 тыс. тенге, то берем под контроль и направляем уведомление, чтобы он дал пояснение. Мы не доначисляем налоги, каких-либо штрафных санкций не предъявляем, проверочных мероприятий не проводим, просто просим у него дать пояснение, и все", – резюмировал вице-министр.


Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают отслеживать переводы свыше 250 тыс. тенге.

Напомним, что главы финансово-экономического блока страны заявили о пересмотре подхода к определению мобильных переводов, подпадающих под регулирование налоговых органов.


Источник: lsm.kz
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