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Единовременную выплату для казахстанок предложил ввести депутат

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Единовременную выплату для казахстанок предложил ввести депутат
Фото из открытых источников
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров направил запрос вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой, в котором выдвинул необычное предложение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В своем запросе Саиров поддержал многодетных матерей, которых, по его данным, сегодня в Казахстане насчитывается 543 тысячи.

"Медицинский факт: когда мать вынашивает ребенка, она тратит много кальция на его развитие и теряет собственные зубы. Потеря зубов является большой проблемой для всех 543 тысяч многодетных женщин. Все мы знаем, что цены на стоматологию в Казахстане зашкаливают. Поэтому в первую очередь необходимо сформировать единовременную финансовую выплату на восстановление зубов многодетным мамам", - сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса.


Здоровье матери и ребенка мажилисмен назвал важнейшим капиталом государства. По его мнению, правительство должно предпринять конкретные шаги в этом направлении.

"В нашей стране существует пособие, выплачиваемое после рождения ребенка. Его размер составляет 140 тысяч тенге на 1-3 детей, 232 тысячи тенге - на четырех и более детей. Но это не компенсация женщине, а сумма по уходу за ребенком. Размер материнского капитала в России равен 639 тысячам рублей или 3 миллионам 195 тысячам тенге на первого ребенка, 883 тысячам рублей - это 7 миллионов тенге - на второго ребенка. Сравнится ли это с нашей компенсацией? Конечно, нет", - добавил Саиров.


Мажилисмен призвал сформировать в Казахстане "достойный и справедливый материнский капитал".


Источник: tengrinews.kz
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