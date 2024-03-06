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Казахстанцы не могут вернуться на родину из-за крупной забастовки в Европе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:08
Казахстанцы не могут вернуться на родину из-за крупной забастовки в Европе
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Авиакомпания Air Astana объявляет об отмене рейсов КС921/КС922 маршрута Астана - Франкфурт - Астана, запланированных на 7 марта, передает Tengri Travel.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, отмена связана с забастовкой сотрудников авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта. Отмечается, что всем пассажирам отмененных рейсов были отправлены SMS-уведомления.

"Пассажирам данных рейсов предоставляется полный возврат неиспользованной части билета, за исключением сервисного сбора, а также полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 14 марта включительно", – рассказали представители авиакомпании.


Перевозчик приносит извинения за неудобства, вызванные отменой рейсов по причинам, не зависящим от компании. Для получения дополнительной информации о возврате и перебронировании рекомендуется обратиться в Центр помощи или проверить статус рейса на официальном сайте авиакомпании.


Источник: tengrinews.kz
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