Казахстанцы не могут вернуться на родину из-за крупной забастовки в Европе

"Пассажирам данных рейсов предоставляется полный возврат неиспользованной части билета, за исключением сервисного сбора, а также полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 14 марта включительно", – рассказали представители авиакомпании.

Авиакомпания Air Astana объявляет об отмене рейсов КС921/КС922 маршрута Астана - Франкфурт - Астана, запланированных на 7 марта, передает Tengri Travel.Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, отмена связана с забастовкой сотрудников авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта. Отмечается, что всем пассажирам отмененных рейсов были отправлены SMS-уведомления.Перевозчик приносит извинения за неудобства, вызванные отменой рейсов по причинам, не зависящим от компании. Для получения дополнительной информации о возврате и перебронировании рекомендуется обратиться в Центр помощи или проверить статус рейса на официальном сайте авиакомпании.