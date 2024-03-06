Через пять лет после кредитной амнистии казахстанцы снова оказались в долгах

"Мы анализировали ситуацию. К сожалению, большинство заемщиков, которые участвовали в кредитной амнистии 2019 года, опять получили кредиты. И часть из них снова имеют проблемные займы. Это вопрос правильной оценки платежеспособности граждан. И вот новые поправки по минимизации рисков при кредитовании направлены на усиление стандартов выдачи ссуд и на снижение долговой нагрузки по проблемным заемщикам", – рассказала она.

"Когда граждане подают заявление на банкротство, то мы поясняем его последствия, после которых они не смогут получать кредиты, будет проводиться финмониторинг. Вот это у нас сегодня как ограничительная мера последующей его активности. Поступило 87,5 тыс. заявлений, из них 10 тыс. мы приняли, обработали и признали банкротами. Списанная сумма – 20 млрд тенге", – сказал он.

"Сразу скажу, что внесудебное банкротство. Это как раз 1,6 тыс. МРП (5,9 млн тенге). Это как раз та категория, которая получала потребительские кредиты на покупку смартфонов, бытовой техники, может, на крайне нужды. Но у данных лиц по большей части есть имущество, а самым главным критерием для внесудебного банкротства является отсутствие имущества. То есть, если он имеет квартиру, то как мы можем этого гражданина признать банкротом при наличии задолженности в 2-3 млн тенге", – пояснил вице-министр.