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Через пять лет после кредитной амнистии казахстанцы снова оказались в долгах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:07
Через пять лет после кредитной амнистии казахстанцы снова оказались в долгах
фото: lsm.kz
Казахстанцы, которым простили банковские долги, снова набрали кредиты. Об этом в кулуарах мажилиса рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает LS.

"Мы анализировали ситуацию. К сожалению, большинство заемщиков, которые участвовали в кредитной амнистии 2019 года, опять получили кредиты. И часть из них снова имеют проблемные займы. Это вопрос правильной оценки платежеспособности граждан. И вот новые поправки по минимизации рисков при кредитовании направлены на усиление стандартов выдачи ссуд и на снижение долговой нагрузки по проблемным заемщикам", – рассказала она.


В свою очередь вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопросы банкротства физлиц.

"Когда граждане подают заявление на банкротство, то мы поясняем его последствия, после которых они не смогут получать кредиты, будет проводиться финмониторинг. Вот это у нас сегодня как ограничительная мера последующей его активности. Поступило 87,5 тыс. заявлений, из них 10 тыс. мы приняли, обработали и признали банкротами. Списанная сумма – 20 млрд тенге", – сказал он.


Биржанова также спросили, почему идет так много отказов по заявлениям.

"Сразу скажу, что внесудебное банкротство. Это как раз 1,6 тыс. МРП (5,9 млн тенге). Это как раз та категория, которая получала потребительские кредиты на покупку смартфонов, бытовой техники, может, на крайне нужды. Но у данных лиц по большей части есть имущество, а самым главным критерием для внесудебного банкротства является отсутствие имущества. То есть, если он имеет квартиру, то как мы можем этого гражданина признать банкротом при наличии задолженности в 2-3 млн тенге", – пояснил вице-министр.


Напомним, что с марта 2023 года в Казахстане начал действовать Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК".


Источник: lsm.kz
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