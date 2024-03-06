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Регулируемые коммунальные услуги подорожают на 20-25% в 2024 году – Нацбанк

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:06
Регулируемые коммунальные услуги подорожают на 20-25% в 2024 году – Нацбанк
Фото из открытых источников
Астана. 6 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Регулируемые коммунальные услуги подорожают на 20-25% в 2024 году, прогнозирует Национальный банк Казахстана.

«Рост регулируемых коммунальных услуг ожидается на уровне 20-25% в 2024 году, а его вклад в инфляцию оценивается на уровне 2023 года», – говорится в докладе Нацбанка «О денежно-кредитной политике. Февраль 2024», опубликованном на сайте регулятора.


Согласно докладу, в I квартале 2024 года ожидается высокий рост месячных цен на продовольственные товары из-за плодоовощной продукции. Затем рост снизится из-за снижения цен на масла и жиры, сахар изерновые.


«В 2025-2026 годы инфляция продолжит замедляться. Таким образом, инфляция в 2024 году составит 7,5-9,5%%, в 2025 году – 5,5-7,5%, в 2026 году – 5-6%», – указывается в докладе Национального банка.


Источник: kaztag.kz
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