Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.52 KZT
  • €1 = 486.68 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Заначка: что происходит с депозитами казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:42
Заначка: что происходит с депозитами казахстанцев
фото: lsm.kz
Казахстанцы все больше хранят сбережения в тенговых депозитах. LS рассмотрел в инфографике, как менялась структура банковских вкладов в течение года.

Если на 1 января 2023 года на депозитах физлиц находилось 9,1 трлн тенге, то уже к концу года эта цифра увеличилась до 12,4 трлн тенге. Рост в течение года составил 36,3%.


При этом вклады в иностранной валюте демонстрируют сокращение на 11,9%. За один год они уменьшились с 4,2 трлн тенге до 3,7 трлн тенге.


Если рассмотреть общую статистику по вкладам физлиц в банках, то в разрезе регионов традиционно лидирует Алматы, где на 1 января 2024 года население держит на депозитах 7,2 трлн тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем вкладов алматинцев увеличился на 16,1%.

В то же время наибольший прирост за год продемонстрировали Туркестанская область –1,7 раза, Акмолинская область – на 37,4%, Кызылординская область – 34,8%.

Напомним, в январе текущего года КФГД изменил регулирование ставок по вкладам физлиц. Теперь предельные ставки устанавливаются только для определенной категории банков, которые более подвержены рискам ликвидности.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика