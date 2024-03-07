Заначка: что происходит с депозитами казахстанцев

Если на 1 января 2023 года на депозитах физлиц находилось 9,1 трлн тенге, то уже к концу года эта цифра увеличилась до 12,4 трлн тенге. Рост в течение года составил 36,3%.

При этом вклады в иностранной валюте демонстрируют сокращение на 11,9%. За один год они уменьшились с 4,2 трлн тенге до 3,7 трлн тенге.