Заначка: что происходит с депозитами казахстанцев

Казахстанцы все больше хранят сбережения в тенговых депозитах. LS
рассмотрел в инфографике, как менялась структура банковских вкладов в течение года.
Если на 1 января 2023 года на депозитах физлиц находилось 9,1 трлн тенге, то уже к концу года эта цифра увеличилась до 12,4 трлн тенге. Рост в течение года составил 36,3%.
При этом вклады в иностранной валюте демонстрируют сокращение на 11,9%. За один год они уменьшились с 4,2 трлн тенге до 3,7 трлн тенге.
Если рассмотреть общую статистику по вкладам физлиц в банках, то в разрезе регионов традиционно лидирует Алматы, где на 1 января 2024 года население держит на депозитах 7,2 трлн тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем вкладов алматинцев увеличился на 16,1%.
В то же время наибольший прирост за год продемонстрировали Туркестанская область –1,7 раза, Акмолинская область – на 37,4%, Кызылординская область – 34,8%.
Напомним, в январе текущего года КФГД изменил регулирование ставок по вкладам физлиц. Теперь предельные ставки устанавливаются только для определенной категории банков, которые более подвержены рискам ликвидности.
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