Слив шпионских данных о казахстанцах: что удалось узнать КНБ

"Вместе с тем, в рамках ранее зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований трех уголовных дел по части 2 статьи 210 УК РК (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) КНБ проверяются факты создания, использования или распространения вредоносных компьютерных программ и программных продуктов в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В Комитете национально безопасности рассказали о расследовании по делу о сливе шпионских данных казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.В КНБ сообщили, что причастность иностранных спецслужб к утечке персональных данных граждан Казахстана не установлена.Данные этих досудебных расследований в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК разглашению не подлежат.Напомним: ранее в СМИ появилась информация о том, что шпионские данные о казахстанцах слили в сеть. Позже в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что совместно с Комитетом национальной безопасности анализируют полученные материалы.