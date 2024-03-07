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Слив шпионских данных о казахстанцах: что удалось узнать КНБ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Слив шпионских данных о казахстанцах: что удалось узнать КНБ
Фото из открытых источников
В Комитете национально безопасности рассказали о расследовании по делу о сливе шпионских данных казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В КНБ сообщили, что причастность иностранных спецслужб к утечке персональных данных граждан Казахстана не установлена.

"Вместе с тем, в рамках ранее зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований трех уголовных дел по части 2 статьи 210 УК РК (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) КНБ проверяются факты создания, использования или распространения вредоносных компьютерных программ и программных продуктов в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Казахстан", - говорится в сообщении.


Данные этих досудебных расследований в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК разглашению не подлежат.

Напомним: ранее в СМИ появилась информация о том, что шпионские данные о казахстанцах слили в сеть. Позже в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что совместно с Комитетом национальной безопасности анализируют полученные материалы.


Источник: tengrinews.kz
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