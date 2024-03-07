Простить долги казахстанцам предложили вице-министру финансов

"Не предусматривается ли такое, чтобы начать жизнь с чистого листа и списать какие-то старые долги, так называемая налоговая амнистия, стоит ли ожидать ее казахстанцам и бизнесу?", - спросили журналисты вице-министра в кулуарах Сената.



По словам Биржанова, списывать налоги или не платить их - неправильно.



"Налоги это плата за возможность жить в цивилизованном обществе". Это изречение Оливера Холмса. У нас бюджет ориентирован на покрытие всех социальных нужд, то есть в одночасье убрать или списать, или обнулить налоги невозможно, потому что это основа, это фундамент нашего бюджета. Поэтому каких-либо обнулений, скорее всего, не будет, но мы предусматриваемые меры, которые будут стимулировать рост предпринимательства, рост инвестиций. В этом направлении меры рассматриваются", - пояснил чиновник.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов ответил на вопрос, стоит ли казахстанцам ожидать налоговую амнистию в связи с принятием нового налогового законодательства, передает корреспондент Tengrinews.kz.