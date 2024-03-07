Налог на старые авто хотят пересмотреть в Казахстане - Минфин

"Сейчас рабочая группа уже обсудила, мы на уровне правительства с "Атамекеном" эти вопросы рассматриваем. Но официальные заявления делать рано, потому что еще решение окончательно не принято. Но у нас есть вопросы к старому транспорту, который имеется в районах, которому 20-30 лет. Мы предлагаем применять поправочные коэффициенты, чтобы они не облагались по таким ставкам, как новые машины", - заявил вице-министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

"А если это дорогостоящий транспорт, то это как раз налог на роскошь. Таким образом перераспределить налоговую нагрузку. Но это предложение, пока конкретного решения не принято. После сбора всех предложений мы примем окончательное решение. Буквально скоро будет представлен новый Налоговый кодекс", - заявил он.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, планируется ли изменить ставки налога на транспорт, передает Tengri Auto.Как заявил Биржанов, в министерстве планируют ввести поправки для старого транспорта, чтобы они не облагались по таким же ставкам, как новые машины.Кроме того, по словам вице-министра, есть иные предложения, которые направлены на уменьшение нагрузки на население.