Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.52 KZT
  • €1 = 486.68 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Это не цветы": единственный парень в группе шокировал студенток подарками

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 14:53
"Это не цветы": единственный парень в группе шокировал студенток подарками
кадр из видео
Студентка из Астаны показала поздравление от сокурсника, умилив Казнет. Дело в том, что парень по имени Сапар – единственный мальчик в группе, но, несмотря на это, он не оставил прекрасных девушек без подарков на 8 Марта. Подробнее рассказывает Tengri Life.

Студентка 2-го курса Евразийского гуманитарного института опубликовала видеоролик в соцсетях и показала, как их поздравил одногруппник. Парень выбрал в подарок книги с художественными произведениями специально для каждой из них. Сюжет продолжает набирать просмотры, к примеру, на данный момент их количество достигло 850 тысяч.

@akpeil_s САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ❤️ До конца қараңыздар Көп рахмет❣️ #8март #8наурыз #2024 #рекомендации #хочуврек #elbruso #fyp #8мартидея #8наурызидея ♬ оригинальный звук - akpi


Как признается автор видео Ақпейіл, учатся ребята на факультете иностранных языков, а в группе их 39 девочек и 1 мальчик. В этом году он решил порадовать своих одногруппниц книгами, которые начал выбирать еще за месяц до праздника.

"Сапар уже второй год нас не оставляет без внимания. В этом году он решил обрадовать необычным подарком, от которого мы были в шоке. Оказывается, он начал выбирать книги месяц назад. И покупал он их по нашим предпочтениям – читал аннотацию каждой книги. Мы все были рады и благодарны. Это был самый лучший подарок!" – поделилась Ақпейіл.


Пользователи сети тоже оставили свои пожелания и комплименты под постом.

"Я каждый год радуюсь, когда единственные мальчики в группе радуют девушек", "Такой душка! Пусть это все ему вернется в большем объеме", "Настроение поднялось", "Вау, как классно постарался. Впервые вижу, чтобы на 8 Марта дарили книги, обычно косметика или цветы", "Молодец Сапар!", "Все, девочки, теперь дарите ему машину!", "Самый лучший подарок – это книга", "Он уделил внимание, желание, купил подарок. Дорогого стоит", "Учитесь, мальчики!" – пишут в комментариях.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика