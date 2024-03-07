"Это не цветы": единственный парень в группе шокировал студенток подарками

"Сапар уже второй год нас не оставляет без внимания. В этом году он решил обрадовать необычным подарком, от которого мы были в шоке. Оказывается, он начал выбирать книги месяц назад. И покупал он их по нашим предпочтениям – читал аннотацию каждой книги. Мы все были рады и благодарны. Это был самый лучший подарок!" – поделилась Ақпейіл.

"Я каждый год радуюсь, когда единственные мальчики в группе радуют девушек", "Такой душка! Пусть это все ему вернется в большем объеме", "Настроение поднялось", "Вау, как классно постарался. Впервые вижу, чтобы на 8 Марта дарили книги, обычно косметика или цветы", "Молодец Сапар!", "Все, девочки, теперь дарите ему машину!", "Самый лучший подарок – это книга", "Он уделил внимание, желание, купил подарок. Дорогого стоит", "Учитесь, мальчики!" – пишут в комментариях.

Студентка из Астаны показала поздравление от сокурсника, умилив Казнет. Дело в том, что парень по имени Сапар – единственный мальчик в группе, но, несмотря на это, он не оставил прекрасных девушек без подарков на 8 Марта. Подробнее рассказывает Tengri Life.Студентка 2-го курса Евразийского гуманитарного института опубликовала видеоролик в соцсетях и показала, как их поздравил одногруппник. Парень выбрал в подарок книги с художественными произведениями специально для каждой из них. Сюжет продолжает набирать просмотры, к примеру, на данный момент их количество достигло 850 тысяч.Как признается автор видео Ақпейіл, учатся ребята на факультете иностранных языков, а в группе их 39 девочек и 1 мальчик. В этом году он решил порадовать своих одногруппниц книгами, которые начал выбирать еще за месяц до праздника.Пользователи сети тоже оставили свои пожелания и комплименты под постом.