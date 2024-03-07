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Какая пенсия полагается при зарплате 200 тысяч тенге в Казахстане

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Какая пенсия полагается при зарплате 200 тысяч тенге в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Собираетесь на заслуженный отдых, но не знаете, как оформить пенсию и каким будет размер ваших пенсионных выплат? В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали, как это сделать, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В фонде напомнили, что в 2024 году возраст выхода на пенсию для женщин составляет 61 год, для мужчин - 63 года. Там добавили, что сегодня пенсия казахстанцев складывается из трех частей. Это:

- базовая пенсия - начисляется всем казахстанцам при достижении пенсионного возраста. Она зависит от трудового стажа и стажа участия в накопительной пенсионной системе. Минимальный размер базовой пенсии в 2024 году составляет 28 215 тенге, максимальный - 45 578 тенге.

- солидарная пенсия - выплачивается гражданам, у которых есть трудовой стаж до 1 января 1998 года. Ее размер зависит от трудового стажа и среднемесячного дохода. Минимальная солидарная пенсия в 2024 году составляет 57 853 тенге.

- накопительная пенсия - выплачивается из индивидуальных пенсионных накоплений граждан и зависит от объема накопленных ими средств. Чем больше накоплений, тем больше пенсия.

Чтобы рассчитать примерный размер будущей пенсии, ЕНПФ предлагает воспользоваться пенсионным калькулятором на их сайте:

"Например, вам сейчас 59 лет, трудовой стаж до 1998 года составляет 9 лет, стаж в накопительной системе - 17 лет со средней заработной платой 200 тысяч тенге в месяц. Примерная сумма накоплений - 4 800 000 тенге. Вводим все эти данные в пенсионный калькулятор и нажимаем на кнопку "Рассчитать". В открывшемся в окне видим, что возраст выхода на пенсию составит 63 года в 2028 году. Примерный размер совокупной пенсии - 123 618 тенге".


В ЕНПФ уточнили, что для оформления пенсионных выплат необходимо обратиться в государственную корпорацию "Правительство для граждан" и подать заявление.

"Если накопленная инфляция превысила инвестиционный доход, при подаче заявления вкладчики вправе получить выплату по государственной гарантии", - добавили в фонде.


Источник: tengrinews.kz
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