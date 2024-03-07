Какая пенсия полагается при зарплате 200 тысяч тенге в Казахстане

"Например, вам сейчас 59 лет, трудовой стаж до 1998 года составляет 9 лет, стаж в накопительной системе - 17 лет со средней заработной платой 200 тысяч тенге в месяц. Примерная сумма накоплений - 4 800 000 тенге. Вводим все эти данные в пенсионный калькулятор и нажимаем на кнопку "Рассчитать". В открывшемся в окне видим, что возраст выхода на пенсию составит 63 года в 2028 году. Примерный размер совокупной пенсии - 123 618 тенге".

"Если накопленная инфляция превысила инвестиционный доход, при подаче заявления вкладчики вправе получить выплату по государственной гарантии", - добавили в фонде.