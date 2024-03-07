Это запрещено: АФМ обратилось к казахстанцам

"В настоящее время АФМ наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой (приобретение, продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р. Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу.

"Данный запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра "Астана" (МФЦА)", - говорится в распространенном сообщении АФМ.

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о запрете оборота необеспеченных цифровых активов в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение АФМ.В АФМ напомнили, что на территории Казахстана запрещены выпуск необеспеченныхцифровых активов (биткоин, эфириум), оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством биткоина, эфириума), деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы).