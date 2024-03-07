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Семеро казахстанцев предстали перед судом по делу о пропаганде захвата власти

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 19:27
Семеро казахстанцев предстали перед судом по делу о пропаганде захвата власти
Фото из открытых источников
Суд по уголовным делам города Алматы рассмотрел дело в отношении семи подсудимых, обвиняемых по нескольким статьям уголовного кодекса. В их числе - пропаганда захвата и удержания власти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что подсудимым были предъявлены обвинения в пропаганде захвата и удержания власти путем публичных призывов к массовым беспорядкам, cоздании экстремистской группы и участии в ее деятельности а также в хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Судом установлено, что подсудимые А., К., Т., О., Н. и К. в период с апреля по ноябрь 2022 года участвовали в многочисленных встречах, где пропагандировали и публично призывали к насильственному захвату власти, обсуждали вопросы организации совершения массовых беспорядков, а также оказания вооруженного сопротивления представителям власти", - говорится в сообщении суда.


Прокурор просил признать всех подсудимых виновными и назначить им разные сроки заключения - от 3 до 15 лет.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

"Преступные действия подсудимых доказаны результатами специальных мероприятий, показаниями свидетелей, стенограммами подсудимых. Также у подсудимых было найдено большое количество оружейного арсенала, бутылки с зажигательной смесью, заготовленные в большом количестве, арматура и другие инструменты, подготовленные для использования в качестве орудия. В ходе досудебного расследования подсудимый И. деятельно раскаялся и дал признательные показания в отношении остальных подсудимых", - проинформировали в пресс-службе суда.


В итоге суд вынес всем обвинительный приговор. Трое подсудимых получили по 6 лет лишения свободы, еще трое - по пять лет. Одного приговорили к 3 годам и 4 месяцам условного срока.


"В ходе рассмотрения уголовного дела суд не установил в действиях подсудимых признаков создания, руководства и участия в экстремистской группировке. В связи с этим они были оправданы по данному пункту обвинения", - добавили в суде.


Источник: tengrinews.kz
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