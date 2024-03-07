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Минобороны Казахстана опровергло слухи о военной помощи Украине

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 20:41
Минобороны Казахстана опровергло слухи о военной помощи Украине
Фото: gov.kz
Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд вооруженных сил Украины не соответствует действительности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В оборонном ведомстве заявили, что с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.

"Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - говорится в распространенном сообщении.


Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонной промышленности для нужд Украины.


Источник: tengrinews.kz
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