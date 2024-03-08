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Поселок со значительной нехваткой женщин выявили в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:22
Поселок со значительной нехваткой женщин выявили в Казахстане
Фото: pexels.com
Женщин в Казахстане больше, чем мужчин: 51,2% населения или более 10 млн. 260 тысяч человек. О необычном поселке, где женщины в дефиците, рассказал Telegram-канал Data Hub, передает «Голос народа».

Это поселок Жезказган возле одноименного города в области Улытау. Там проживает 75% мужчин и 25% женщин.


Населенный пункт с самой большой долей женщин – это поселок Шульбинск в области Абай. Женщин там – 56,3% от всех жителей. А самым «матриархальным» местом в стране оказался Шымкент, в котором женщины возглавляют 77% домохозяйств.


Половина занятых казахстанок трудится всего в трех секторах – образовании, торговле, сельском хозяйстве.

Среднемесячная зарплата сотрудниц в целом на 21% ниже, чем у мужчин. Но в некоторых сферах женщины впереди: например, в телерадиовещании средние зарплаты у них больше на 8,7%, в секторе обеспечения безопасности на 17%, в дошкольном образовании – на 37,5%.


Источник: golos-naroda.kz
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