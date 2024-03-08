Национальный банк предупредил казахстанцев

"Мошенники с целью похищения денежных средств, представляясь работниками Национального банка, вводят в заблуждение граждан. При этом в данной схеме задействованы подставные сотрудники правоохранительных или специальных органов. Под предлогом проведения "специальных операций" или разбирательств злоумышленники в качестве подтверждения легитимности своих действий переадресовывают звонки на подставных работников специальных и правоохранительных органов, Национального банка, отправляют поддельные служебные удостоверения, письма с инструкциями, а также реквизиты по "страхованию денежных средств" и осуществлению банковских переводов", - проинформировали в Нацбанке.

"В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", - добавили в пресс-службе Нацбанка.

Национальный банк Казахстана предупредил казахстанцев об участившихся случаях мошенничества. Аферисты демонстрируют поддельные документы для подтверждения своих "полномочий", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.Также в Нацбанке напомнили, что не занимаются обслуживанием физических лиц и не проводят денежные расчеты с населением.Подобные документы зачастую содержат детальную информацию о наличии или погашении кредитной задолженности, а также движении денежных средств. Дополнительно на документах размещаются подписи, имена, печати и другие подтверждающие данные от "уполномоченных лиц" государственных органов.В этой связи Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников правоохранительной системы (МВД, КНБ), работников Национального Банка» прервать разговор и не принимать участие в каких-либо разбирательствах или проведении мошеннических "специальных операций".