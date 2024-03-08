Как правильно держать пост в Рамазан и кто от него освобождается - священнослужитель

"От соблюдения поста освобождаются люди в силу пожилого возраста или же тяжелой болезни. В этом случае предусмотрено искупление в виде выплаты – фидия, размер которой в этом году составляет 3400 тенге. При отсутствии возможности оплаты фидии в данном размере, можно отдать и с размером пожертвования", – разъяснил наиб муфтий на брифинге региональной службы коммуникаций Алматы.

"Главный муфтий страны Наурызбай кажы Таганулы призвал всех соотечественников внести свой вклад в благотворительные акции, такие как "Рамазан қоржыны", "Рамазан сыйы", "Рамазан тәттісі", "Жомарт жұма", проводимые в мечетях во время священного месяца. Предпринимателей призываем максимально снизить цены на социально важные продукты питания. Приглашаем всех алматинских предпринимателей стать вестниками добра", – сказал Кенжали Коныратбайулы.

В 2024 году священный месяц Рамазан начнется 11 марта и продлится до 9 апреля. В соответствии с фетвой, ночь с 5 на 6 апреля – священная ночь Предопределения. 10 апреля – праздник Ораза айтАЛМАТЫ, 8 мар — Sputnik. Соблюдение поста в месяце Рамазан (Рамадан) является одним из столпов Ислама, а также предписанием для каждого мусульманина, достигшего половой зрелости и здравого ума. От соблюдения поста освобождаются путники, душевно больные, пожилые, беременные и кормящие женщины, а также люди, страдающие недугами. Об этом рассказал наиб муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Кенжали Коныратбайулы.Наиб муфтий также напомнил предпринимателям об обращении главного муфтия о снижении цен на социально значимые товары и продукты питанияОн особо подчеркнул, что проводить поминальные трапезы лучше во время во время ауызашара. Также настоятельно рекомендуется отказаться от спиртных напитков и не продавать их в магазинах в священный месяц Рамазан.По словам Кенжали Коныратбайулы, Духовное управление мусульман Казахстана объявило 2024-й годом "Ислама и ценности традиций" и темы проповедей, произносимых на разговениях, пятничных и ночных молитвах, направлены на пропаганду традиционных ценностей.Напомним, в 2024 году священный месяц Рамазан начнется 11 марта и продлится до 9 апреля. В соответствии с фетвой, ночь с 5 на 6 апреля – священная ночь Предопределения. 10 апреля – праздник Ораза айт.Пожертвование фитр-садака утверждено в размере 640 тенге из расчета средней цены двух килограммов муки по стране.