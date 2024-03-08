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Букет за 60 тысяч тенге. Костанайские мужчины атакуют цветочные магазины

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 12:52
Букет за 60 тысяч тенге. Костанайские мужчины атакуют цветочные магазины
фото: alau.kz
Цены на розы и тюльпаны в этом году стали ещё выше, но, как отмечают сами представители сильной половины человечества, они готовы отдать немалые деньги, чтобы порадовать милых дам. Поскольку Международный женский день не должен обходиться без нежного букета.

Розы и тюльпаны — эти цветы при наличии других не менее прекрасных — все равно чаще всего покупают в предпраздничные дни и непосредственно 8-го марта. Причем в костанайских магазинах сейчас можно найти тюльпаны не только различных цветов, но и многочисленных видов.

«Тюльпанчики в среднем стоят от 700 тенге, от 600 тенге стоили для корпоративных заказов выше ста штук, сейчас в розницу 700-800, более крупные пионовидные 1500-1200, розочки в среднем 1600 стандартные, но поставка свежая, розочки достойной цены и качества»,- говорит флорист Полина Лаврова.


Стоимость цветов, отмечают флористы, в этом году выросла на 30 процентов. Причина — рост закупочных цен и транспортных расходов. Но, несмотря на это, костанайцы, активно с 5 марта закупают розы, тюльпаны и хризантемы. Причем немалая часть заказов оформляется онлайн. Люди лишь затем забирают уже готовые букеты.


«Онлайн в этом году очень активно наверное это удобнее для людей. Я думаю процентов 60, мы делимся для того, чтобы кто-то работал с чисто менеджерами, не распыляться, чтоб качественней услугу оказать. Мы с 8 утра в нон-стоп, онлайн идут круглосуточно»,- говорит флорист.

В этот день в цветочном магазине в основном мужчины. Одни уже покупают женщинам букеты, другие — пока только делают корпоративные закупки. Причем большинство из них считает, что без цветов этот день обходиться не может.

«Это еще с давних времен такой знак уважения к женщине, как приучили с детства дарить, вот и дарим, тут никакого секрета и нет. Обязательно надо, потому что это 8 марта, по-моему без цветов 8 марта не бывает, надо всегда цветы, даже один, но подарить. В любом случае любой! Это праздник весны, радости, тепла!, — отметила флорист.


Как отмечают флористы, некоторые мужчины легко покупают очень дорогие букеты. Последний, к примеру, был собран из 99 тюльпанов или сборный букет из разных цветов почти за 60 тысяч тенге.


Источник: alau.kz
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