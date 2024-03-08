Как хотят изменить Налоговый кодекс

"Для оптимизации специальных налоговых режимов предлагается объединение режимов со схожими условиями. Например, патент и специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения. Также планируется упразднить невостребованные режимы, к примеру, режим фиксированного вычета", – рассказали в Миннацэкономики.

"В рамках разработки Налогового кодекса приоритетными определены следующие направления, которые хотят обновить: регистрационные действия, представление отчетности, реформирование СНР и администрирование электронной торговли, разработка новой модели управления фискальными рисками, камеральный контроль, проверки, горизонтальный мониторинг, принудительное взимание и др.", – перечислили в МНЭ.

"Данный сервис не только облегчит заполнение деклараций, но и значительно уменьшит издержки налогового администрирования. Также сократятся и в некоторых случаях даже отменятся процедуры камерального контроля, что, соответственно, уменьшит издержки бизнеса", – резюмировали в ведомстве.