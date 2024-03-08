Как хотят изменить Налоговый кодекс

В Казахстане могут объединить патент и специальный налоговый режим. В министерстве национальной экономики озвучили LS
подробности.
В ответ на запрос редакции ведомство сообщило, что для бизнеса на текущий момент рассматривается сокращение налоговой отчетности на 30% (отмена ряда расчетов и деклараций) и фискальных выплат, а также других обязательных платежей в бюджет – на 20%.
"Для оптимизации специальных налоговых режимов предлагается объединение режимов со схожими условиями. Например, патент и специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения. Также планируется упразднить невостребованные режимы, к примеру, режим фиксированного вычета", – рассказали в Миннацэкономики.
Кроме того, пересматривают условия применения режимов с учетом данных фактического применения (количество работников, максимальный оборот).
В министерстве отметили, что акцент будет смещен на налоговое администрирование, в том числе в части цифровизации фискального контроля.
"В рамках разработки Налогового кодекса приоритетными определены следующие направления, которые хотят обновить: регистрационные действия, представление отчетности, реформирование СНР и администрирование электронной торговли, разработка новой модели управления фискальными рисками, камеральный контроль, проверки, горизонтальный мониторинг, принудительное взимание и др.", – перечислили в МНЭ.
Также прорабатывается вопрос перехода на сервисную модель. Отмечается, что в ее рамках хотят оказать фискальную помощь, начиная от регистрации и заканчивая снятием его с учета. Например, на основе баз данных КГД (ККМ, POS-терминалов и банковских счетов) планируют готовить проект налоговой отчетности за МСБ.
"Данный сервис не только облегчит заполнение деклараций, но и значительно уменьшит издержки налогового администрирования. Также сократятся и в некоторых случаях даже отменятся процедуры камерального контроля, что, соответственно, уменьшит издержки бизнеса", – резюмировали в ведомстве.
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