Выводить капитал из Казахстана станет еще сложнее

В Казахстане планируют усилить контроль за выводом капитала за рубеж, передает LS
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По словам сенатора Бекболата Орынбекова, в Казахстане некоторые крупные налогоплательщики создали искусственные посреднические структуры.
"Имеются факты продажи сырья таким "эксклюзивным" торговцам по заниженным ценам. В этом случае получить финансовую отчетность невозможно. Из-за отсутствия достаточной информации существует риск вывода капитала из страны по проверенным сделкам. Поэтому рекомендуется расширить понятие связанных сторон", – отметил он.
Кроме того, в законе о трансфертном ценообразовании предполагается отслеживание сделок на товарных биржах, которого на сегодня нет.
"Это создает условия для оттока капитала из страны. В связи с этим рекомендуется исключить указанную норму из закона", – пояснил депутат.
Также документом вводятся новые требования к бухучету.
"В настоящее время по крупным сделкам ответственность за предоставление локальной отчетности возложена на участников международной группы. Теперь рекомендуется возложить эту обязанность на налогоплательщиков, что позволит обеспечить прозрачность торговли. Эти направления были включены в закон с учетом мирового и отечественного опыта", – резюмировал он.
Отметим, что сенат одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам трансфертного ценообразования" в двух чтениях, далее документ будет направлен на подпись президенту.
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