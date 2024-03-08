Выводить капитал из Казахстана станет еще сложнее

"Имеются факты продажи сырья таким "эксклюзивным" торговцам по заниженным ценам. В этом случае получить финансовую отчетность невозможно. Из-за отсутствия достаточной информации существует риск вывода капитала из страны по проверенным сделкам. Поэтому рекомендуется расширить понятие связанных сторон", – отметил он.

"Это создает условия для оттока капитала из страны. В связи с этим рекомендуется исключить указанную норму из закона", – пояснил депутат.

"В настоящее время по крупным сделкам ответственность за предоставление локальной отчетности возложена на участников международной группы. Теперь рекомендуется возложить эту обязанность на налогоплательщиков, что позволит обеспечить прозрачность торговли. Эти направления были включены в закон с учетом мирового и отечественного опыта", – резюмировал он.