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Пост санитарки, которой не достался подарок на 8 Марта, растрогал пользователей соцсети

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 10:12
Пост санитарки, которой не достался подарок на 8 Марта, растрогал пользователей соцсети
Фото: Pixabay
В Актобе санитарка одного из медучреждений рассказала в соцсети, что ей не достался подарок на 8 Марта. Пост, опубликованный на странице ztz_04_aktobe, набрал менее чем за сутки около тысячи комментариев.

- Хочу сказать мужчинам. Пожалуйста, всех поздравляйте. Я работаю санитаркой. У нас в коллективе четыре женщины и 17 мужчин. Меня единственную не поздравили. Не дали даже маленькую шоколадку. Всех девушек поздравили. Сказали, что мне не хватило. Такой комок обиды я не чувствовала никогда. А все потому, что я санитарка, а они медсестры. Неужели я не заслужила, хотя я младше всех. Всем дали цветы и шоколадки, а мне сказали, что не хватило бюджета на меня. Пожалуйста, не надо подарков, но и не надо делить людей на бедных и богатых, - написала девушка (орфография и стиль письма сохранен).




В комментариях пользователи принялись утешать и поздравлять девушку:

«Скажите свой адрес, я отправлю вам большууую коробку шоколада».

«Даже у меня комок в горле встал от обиды за Вас, бессовестные. В голове не укладывается».

«Я мужу сказала: в первую очередь в коллективе поздравь уборщицу, а потом остальных офисных».

«17 мужчин не нашли денег на одну женщину, капец».
«Дело ведь не в шоколадке, главное внимание, конечно, любому человеку обидно бы было. Автор, не расстраивайтесь. С праздником вас. Чтобы ваша жизнь была в шоколаде».

Один из комментаторов предположил, что история – выдуманная, для привлечения внимания. Однако многие не согласились с ним: «Еще как бывает. Техперсонал за людей не считают».

Источник: Tengri Life


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