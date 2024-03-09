Пост санитарки, которой не достался подарок на 8 Марта, растрогал пользователей соцсети

- Хочу сказать мужчинам. Пожалуйста, всех поздравляйте. Я работаю санитаркой. У нас в коллективе четыре женщины и 17 мужчин. Меня единственную не поздравили. Не дали даже маленькую шоколадку. Всех девушек поздравили. Сказали, что мне не хватило. Такой комок обиды я не чувствовала никогда. А все потому, что я санитарка, а они медсестры. Неужели я не заслужила, хотя я младше всех. Всем дали цветы и шоколадки, а мне сказали, что не хватило бюджета на меня. Пожалуйста, не надо подарков, но и не надо делить людей на бедных и богатых, - написала девушка (орфография и стиль письма сохранен).

В Актобе санитарка одного из медучреждений рассказала в соцсети, что ей не достался подарок на 8 Марта. Пост, опубликованный на странице ztz_04_aktobe, набрал менее чем за сутки около тысячи комментариев.В комментариях пользователи принялись утешать и поздравлять девушку:«Скажите свой адрес, я отправлю вам большууую коробку шоколада».«Даже у меня комок в горле встал от обиды за Вас, бессовестные. В голове не укладывается».«Я мужу сказала: в первую очередь в коллективе поздравь уборщицу, а потом остальных офисных».«17 мужчин не нашли денег на одну женщину, капец».«Дело ведь не в шоколадке, главное внимание, конечно, любому человеку обидно бы было. Автор, не расстраивайтесь. С праздником вас. Чтобы ваша жизнь была в шоколаде».Один из комментаторов предположил, что история – выдуманная, для привлечения внимания. Однако многие не согласились с ним: «Еще как бывает. Техперсонал за людей не считают».