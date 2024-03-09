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Шокирующий инцидент произошел 8 марта в Шымкенте

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Шокирующий инцидент произошел 8 марта в Шымкенте

Фото: ©️ otyrar.kz
В Шымкенте грузовой поезд насмерть сбил молодого парня. Шокирующий инцидент произошел 8 марта на улице Жидели байсын.

По словам очевидцев, погибшему было примерно 18-20 лет. Поезд протащил парня на 20-30 метров и после остановился. Подробности инцидента в транспортной полиции пока не раскрывают. В пресс-службе ведомства лишь сообщили, что по данному факту ведется проверка.

- По данному факту Линейным отделом полиции на станции Шымкент начато досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Иная другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.




Источник: Tengrinews.kz / OTYRAR


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